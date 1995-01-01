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    Металлург-Видное - результаты

    Город Видное
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 3
    Стадион Металлург
    Тренер Сергей Константинов
    Турниры:
    Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022), группа B
    10 тур
    		5 июня, воскресенье 08:00 Сахалин 3:1 Металлург-Видное
    9 тур
    		28 мая, суббота 14:00 Арсенал-2 4:1 Металлург-Видное
    8 тур
    		20 мая, пятница 14:00 Металлург-Видное 2:3 Зенит
    7 тур
    		14 мая, суббота 17:00 Калуга 3:1 Металлург-Видное
    6 тур
    		8 мая, воскресенье 14:00 Факел-М 0:2 Металлург-Видное
    5 тур
    		29 апреля, пятница 14:00 Металлург-Видное 2:1 Сахалин
    4 тур
    		22 апреля, пятница 14:00 Металлург-Видное 3:1 Арсенал-2
    3 тур
    		16 апреля, суббота 14:00 Зенит 1:1 Металлург-Видное
    2 тур
    		11 апреля, понедельник 14:00 Металлург-Видное 1:4 Калуга
    1 тур
    		4 апреля, понедельник 14:00 Металлург-Видное 1:2 Факел-М
    Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
    22 тур
    		15 ноября, понедельник 13:00 Металлург-Видное 1:4 Коломна
    21 тур
    		11 ноября, четверг 14:00 Квант 2:2 Металлург-Видное
    20 тур
    		4 ноября, четверг 13:00 Металлург-Видное 1:3 Саранск
    19 тур
    		31 октября, воскресенье 14:00 Знамя 3:1 Металлург-Видное
    18 тур
    		25 октября, понедельник 08:00 СКА-Хабаровск-2 3:2 Металлург-Видное
    17 тур
    		19 октября, вторник 13:00 Строгино 5:0 Металлург-Видное
    16 тур
    		14 октября, четверг 13:00 Металлург-Видное 2:2 Химки-2
    15 тур
    		10 октября, воскресенье 16:00 Сатурн 2:0 Металлург-Видное
    13 тур
    		30 сентября, четверг 14:00 Металлург-Видное 0:2 Пересвет
    12 тур
    		26 сентября, воскресенье 16:00 Родина 5:0 Металлург-Видное
    11 тур
    		18 сентября, суббота 13:00 Металлург-Видное 2:1 Квант
    10 тур
    		14 сентября, вторник 18:00 Саранск 3:0 Металлург-Видное
    9 тур
    		7 сентября, вторник 15:00 Металлург-Видное 2:3 Знамя
    8 тур
    		3 сентября, пятница 14:00 Металлург-Видное 2:2 СКА-Хабаровск-2
    7 тур
    		30 августа, понедельник 16:00 Металлург-Видное 1:4 Строгино
    6 тур
    		21 августа, суббота 13:00 Химки-2 4:3 Металлург-Видное
    5 тур
    		16 августа, понедельник 16:00 Металлург-Видное 3:2 Сатурн
    3 тур
    		1 августа, воскресенье 16:00 Пересвет 1:0 Металлург-Видное
    2 тур
    		23 июля, пятница 18:00 Металлург-Видное 0:4 Родина
    1 тур
    		18 июля, воскресенье 18:00 Коломна 3:0 Металлург-Видное
    Тех. поражение
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