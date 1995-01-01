Турниры:
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022), группа B
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
|10 тур
|5 июня, воскресенье
|08:00
|Сахалин
|3:1
|Металлург-Видное
|9 тур
|28 мая, суббота
|14:00
|Арсенал-2
|4:1
|Металлург-Видное
|8 тур
|20 мая, пятница
|14:00
|Металлург-Видное
|2:3
|Зенит
|7 тур
|14 мая, суббота
|17:00
|Калуга
|3:1
|Металлург-Видное
|6 тур
|8 мая, воскресенье
|14:00
|Факел-М
|0:2
|Металлург-Видное
|5 тур
|29 апреля, пятница
|14:00
|Металлург-Видное
|2:1
|Сахалин
|4 тур
|22 апреля, пятница
|14:00
|Металлург-Видное
|3:1
|Арсенал-2
|3 тур
|16 апреля, суббота
|14:00
|Зенит
|1:1
|Металлург-Видное
|2 тур
|11 апреля, понедельник
|14:00
|Металлург-Видное
|1:4
|Калуга
|1 тур
|4 апреля, понедельник
|14:00
|Металлург-Видное
|1:2
|Факел-М
|22 тур
|15 ноября, понедельник
|13:00
|Металлург-Видное
|1:4
|Коломна
|21 тур
|11 ноября, четверг
|14:00
|Квант
|2:2
|Металлург-Видное
|20 тур
|4 ноября, четверг
|13:00
|Металлург-Видное
|1:3
|Саранск
|19 тур
|31 октября, воскресенье
|14:00
|Знамя
|3:1
|Металлург-Видное
|18 тур
|25 октября, понедельник
|08:00
|СКА-Хабаровск-2
|3:2
|Металлург-Видное
|17 тур
|19 октября, вторник
|13:00
|Строгино
|5:0
|Металлург-Видное
|16 тур
|14 октября, четверг
|13:00
|Металлург-Видное
|2:2
|Химки-2
|15 тур
|10 октября, воскресенье
|16:00
|Сатурн
|2:0
|Металлург-Видное
|13 тур
|30 сентября, четверг
|14:00
|Металлург-Видное
|0:2
|Пересвет
|12 тур
|26 сентября, воскресенье
|16:00
|Родина
|5:0
|Металлург-Видное
|11 тур
|18 сентября, суббота
|13:00
|Металлург-Видное
|2:1
|Квант
|10 тур
|14 сентября, вторник
|18:00
|Саранск
|3:0
|Металлург-Видное
|9 тур
|7 сентября, вторник
|15:00
|Металлург-Видное
|2:3
|Знамя
|8 тур
|3 сентября, пятница
|14:00
|Металлург-Видное
|2:2
|СКА-Хабаровск-2
|7 тур
|30 августа, понедельник
|16:00
|Металлург-Видное
|1:4
|Строгино
|6 тур
|21 августа, суббота
|13:00
|Химки-2
|4:3
|Металлург-Видное
|5 тур
|16 августа, понедельник
|16:00
|Металлург-Видное
|3:2
|Сатурн
|3 тур
|1 августа, воскресенье
|16:00
|Пересвет
|1:0
|Металлург-Видное
|2 тур
|23 июля, пятница
|18:00
|Металлург-Видное
|0:4
|Родина
|1 тур
|18 июля, воскресенье
|18:00
|Коломна
|3:0
|Металлург-Видное
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Тех. поражение