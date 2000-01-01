Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Брисбен Роар
|2
|1
|1
|0
|4:1
|+3
|4
|2.
|Аделаида Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|3:0
|+3
|3
|3.
|Мельбурн Виктори
|1
|1
|0
|0
|2:0
|+2
|3
|4.
|Вестерн Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|2:1
|+1
|3
|5.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|1
|0
|2:2
|0
|1
|6.
|Перт Глори
|1
|0
|1
|0
|2:2
|0
|1
|7.
|Макартур
|1
|0
|1
|0
|1:1
|0
|1
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1
|0
|1
|0
|0:0
|0
|1
|9.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|1
|0
|0:0
|0
|1
|10.
|Мельбурн Сити
|1
|0
|0
|1
|1:2
|-1
|0
|11.
|Сентрал Кост Маринерс
|1
|0
|0
|1
|0:3
|-3
|0
|12.
|Сидней
|2
|0
|0
|2
|0:5
|-5
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Брисбен Роар
|1
|1
|0
|0
|3:0
|+3
|3
|2.
|Аделаида Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|3:0
|+3
|3
|3.
|Перт Глори
|1
|0
|1
|0
|2:2
|0
|1
|4.
|Макартур
|1
|0
|1
|0
|1:1
|0
|1
|5.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1
|0
|1
|0
|0:0
|0
|1
|6.
|Мельбурн Виктори
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Вестерн Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Ньюкасл Джетс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Веллингтон Феникс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Сентрал Кост Маринерс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Мельбурн Сити
|1
|0
|0
|1
|1:2
|-1
|0
|12.
|Сидней
|1
|0
|0
|1
|0:2
|-2
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Мельбурн Виктори
|1
|1
|0
|0
|2:0
|+2
|3
|2.
|Вестерн Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|2:1
|+1
|3
|3.
|Брисбен Роар
|1
|0
|1
|0
|1:1
|0
|1
|4.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|1
|0
|2:2
|0
|1
|5.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|1
|0
|0:0
|0
|1
|6.
|Аделаида Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Макартур
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Мельбурн Сити
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Сентрал Кост Маринерс
|1
|0
|0
|1
|0:3
|-3
|0
|12.
|Сидней
|1
|0
|0
|1
|0:3
|-3
|0