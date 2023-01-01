Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
2
4
8
9
11
12
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
26
16
6
4
57
31
26
54
26
13
4
9
45
37
8
43
26
11
9
6
40
28
12
42
26
11
8
7
29
24
5
41
26
10
7
9
27
25
2
37
26
10
6
10
31
29
2
36
26
10
4
12
36
32
4
34
26
8
9
9
41
37
4
33
26
8
9
9
32
33
-1
33
26
8
9
9
23
30
-7
33
26
8
9
9
31
39
-8
33
26
8
8
10
21
31
-10
32
26
7
8
11
25
31
-6
29
26
3
6
17
17
48
-31
15
Команда
2
5
8
9
10
11
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
9
2
2
20
8
12
29
13
8
3
2
30
16
14
27
13
7
4
2
17
8
9
25
13
7
3
3
22
9
13
24
13
7
2
4
27
20
7
23
13
6
4
3
24
17
7
22
13
6
4
3
13
15
-2
22
13
6
3
4
17
15
2
21
13
6
3
4
13
11
2
21
13
5
5
3
20
12
8
20
13
5
5
3
14
13
1
20
13
4
6
3
12
10
2
18
13
4
5
4
18
24
-6
17
13
1
2
10
7
23
-16
5
Команда
1
3
4
5
6
7
8
10
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
8
3
2
27
15
12
27
13
5
5
3
16
11
5
20
13
5
5
3
16
13
3
20
13
6
2
5
18
17
1
20
13
4
4
5
13
15
-2
16
13
3
4
6
21
25
-4
13
13
2
6
5
15
18
-3
12
13
3
3
7
7
18
-11
12
13
2
5
6
10
15
-5
11
13
3
2
8
14
21
-7
11
13
3
2
8
13
21
-8
11
13
3
1
9
14
23
-9
10
13
2
4
7
10
25
-15
10
13
1
5
7
7
17
-10
8
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире