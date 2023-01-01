Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
2
4
6
8
9
10
11
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
26
17
6
3
51
18
33
57
26
14
6
6
45
25
20
48
26
13
8
5
45
22
23
47
26
12
8
6
43
29
14
44
26
7
15
4
24
20
4
36
26
9
8
9
29
27
2
35
26
9
5
12
31
40
-9
32
26
7
10
9
32
33
-1
31
26
7
8
11
34
41
-7
29
26
6
10
10
19
36
-17
28
26
5
11
10
27
36
-9
26
26
5
11
10
22
36
-14
26
26
5
10
11
24
42
-18
25
26
5
6
15
22
43
-21
21
Команда
2
3
5
6
9
11
12
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
10
1
2
30
11
19
31
13
7
3
3
22
13
9
24
13
7
3
3
18
10
8
24
13
6
5
2
20
11
9
23
13
7
2
4
22
15
7
23
13
5
6
2
19
14
5
21
13
5
4
4
19
19
0
19
13
3
9
1
12
9
3
18
13
4
6
3
13
13
0
18
13
4
5
4
12
16
-4
17
13
3
7
3
18
18
0
16
13
4
4
5
8
14
-6
16
13
4
3
6
14
20
-6
15
13
3
3
7
14
24
-10
12
Команда
2
4
6
9
10
12
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
7
5
1
21
7
14
26
13
7
4
2
23
10
13
25
13
7
3
3
25
11
14
24
13
5
5
3
21
16
5
20
13
4
6
3
12
11
1
18
13
4
3
6
14
15
-1
15
13
4
1
8
12
21
-9
13
13
2
6
5
11
22
-11
12
13
1
8
4
13
16
-3
11
13
2
5
6
11
17
-6
11
13
1
6
6
10
20
-10
9
13
2
3
8
8
19
-11
9
13
2
2
9
15
27
-12
8
13
1
4
8
11
29
-18
7
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире