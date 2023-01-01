Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
2
3
4
7
10
11
12
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
26
20
4
2
57
22
35
64
26
15
9
2
39
21
18
54
26
15
6
5
53
31
22
51
26
14
4
8
48
29
19
46
26
10
6
10
28
36
-8
36
26
9
8
9
33
32
1
35
26
9
5
12
37
36
1
32
26
7
8
11
15
29
-14
29
26
7
6
13
27
40
-13
27
26
6
8
12
24
37
-13
26
26
5
10
11
26
38
-12
25
26
5
9
12
33
39
-6
24
26
5
9
12
26
44
-18
24
26
6
6
14
31
43
-12
24
Команда
2
3
4
5
9
11
12
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
12
1
0
35
13
22
37
13
10
2
1
18
7
11
32
13
9
3
1
27
9
18
30
13
8
3
2
28
15
13
27
13
6
4
3
23
12
11
22
13
6
3
4
18
15
3
21
13
4
4
5
8
12
-4
16
13
4
4
5
15
17
-2
16
13
4
3
6
20
17
3
15
13
4
3
6
14
18
-4
15
13
3
6
4
15
15
0
15
13
2
7
4
15
20
-5
13
13
3
4
6
13
19
-6
13
13
3
2
8
16
23
-7
11
Команда
1
3
5
8
11
12
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
9
2
2
30
19
11
29
13
8
3
2
22
9
13
27
13
5
7
1
21
14
7
22
13
6
2
5
13
19
-6
20
13
5
1
7
21
20
1
16
13
3
5
5
15
17
-2
14
13
3
4
6
15
20
-5
13
13
3
4
6
11
18
-7
13
13
3
4
6
7
17
-10
13
13
3
3
7
13
22
-9
12
13
3
2
8
11
24
-13
11
13
2
4
7
11
23
-12
10
13
1
6
6
13
22
-9
9
13
1
2
10
9
21
-12
5
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире