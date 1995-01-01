Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали

    Хоангань - результаты

    Город Плейку
    Дивизион Вьетнам-Лига V
    Сайт haglfc.vn/
    Стадион Плейку
    Тренер Киатисук Сенамуанг
    Турниры:
    Вьетнам. Лига V (2023/2024)
    1 тур 20 октября, пятница 14:00 1:1
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+