Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
3
5
6
9
10
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
29
19
5
5
55
23
32
62
29
14
5
10
44
38
6
47
29
11
10
8
34
29
5
43
29
11
10
8
36
26
10
43
28
10
12
6
36
27
9
42
29
10
9
10
45
36
9
39
29
10
7
12
26
33
-7
37
28
10
7
11
35
32
3
37
29
8
11
10
36
46
-10
35
29
7
11
11
31
38
-7
32
29
4
18
7
28
36
-8
30
29
1
11
17
19
61
-42
14
Команда
4
5
6
8
9
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
8
2
3
22
10
12
26
15
8
1
6
26
23
3
25
14
7
2
5
21
15
6
23
17
5
7
5
18
18
0
22
13
4
7
2
17
12
5
19
15
4
6
5
19
19
0
18
14
5
3
6
16
15
1
18
16
3
7
6
18
24
-6
16
14
3
5
6
15
26
-11
14
14
1
10
3
14
20
-6
13
12
3
3
6
4
10
-6
12
16
1
5
10
12
31
-19
8
Команда
3
5
6
7
11
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
16
11
3
2
33
13
20
36
17
7
4
6
22
23
-1
25
15
6
5
4
19
15
4
23
14
6
4
4
18
15
3
22
12
6
3
3
16
11
5
21
15
5
6
4
21
20
1
21
14
6
3
5
26
17
9
21
15
4
8
3
15
11
4
20
14
5
4
5
19
17
2
19
15
3
8
4
14
16
-2
17
13
4
4
5
13
14
-1
16
13
0
6
7
7
30
-23
6
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире