Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
7
9
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
36
28
5
3
86
19
67
89
36
23
5
8
59
27
32
74
36
15
13
8
34
29
5
58
36
14
13
9
45
39
6
55
36
10
18
8
50
46
4
48
36
10
13
13
39
49
-10
43
36
9
9
18
32
46
-14
36
36
9
6
21
31
53
-22
33
36
8
8
20
28
65
-37
32
36
4
10
22
28
59
-31
22
Команда
7
9
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
15
1
2
47
9
38
46
18
11
3
4
31
14
17
36
18
8
5
5
23
20
3
29
18
7
7
4
18
17
1
28
18
6
10
2
25
20
5
28
18
6
7
5
22
22
0
25
18
6
5
7
19
29
-10
23
18
6
3
9
20
25
-5
21
18
5
4
9
12
17
-5
19
18
3
5
10
15
27
-12
14
Команда
7
9
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
13
4
1
39
10
29
43
18
12
2
4
28
13
15
38
18
8
6
4
16
12
4
30
18
6
8
4
22
19
3
26
18
4
8
6
25
26
-1
20
18
4
6
8
17
27
-10
18
18
4
5
9
20
29
-9
17
18
3
3
12
11
28
-17
12
18
2
3
13
9
36
-27
9
18
1
5
12
13
32
-19
8
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире