- 17 марта 2021
- 13:30 Фото Матч молодежного первенства «Чертаново» – «Арсенал» отложили в связи с опозданием туляков
- 25 декабря 2020
- 20:12 Четыре игрока получили шестиматчевые дисквалификации за драку на матче молодежек «Ахмата» и «Чертаново» 3
- 26 ноября 2020
- 17:05 Карапузов – об 11:3 с молодежкой «Чертаново»: «Мы теперь рекордсмены. Пусть попробуют перебить» 6
- 25 ноября 2020
- 22:27 Молодежное первенство. «Динамо» победило «Чертаново» со счетом 11:3 1
- 9 сентября 2018
- 23:04 «Чертаново-2» установил рекорд России, выпустив на матч с «Ленинградцем» самый молодой состав 10