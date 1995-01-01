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    Чертаново (мол) - результаты

    Город Москва
    Дивизион Россия-Молодежное первенство
    Сайт http://www.chertanovo-football.ru/index.php?pages=
    Стадион Арена Чертаново
    Тренер Леонид Федоров
    Турниры:
    Россия. МФЛ (2022/2023), группа B
    18 тур
    		11 ноября, пятница 14:00 Динамо (мол) 0:2 Чертаново (мол)
    17 тур
    		4 ноября, пятница 13:00 Чертаново (мол) 0:4 Локомотив (мол)
    16 тур
    		28 октября, пятница 13:00 Химки (мол) 4:3 Чертаново (мол)
    15 тур
    		21 октября, пятница 11:00 Чертаново (мол) 2:1 Факел (мол.)
    14 тур
    		14 октября, пятница 14:00 Чертаново (мол) 0:0 Ахмат (мол)
    13 тур
    		7 октября, пятница 13:00 Чертаново (мол) 0:1 Академия Кубань
    12 тур
    		30 сентября, пятница 13:00 Сочи (мол) 4:5 Чертаново (мол)
    11 тур
    		16 сентября, пятница 11:00 Ростов (мол) 2:1 Чертаново (мол)
    10 тур
    		9 сентября, пятница 13:00 Чертаново (мол) 2:2 Краснодар (мол)
    9 тур
    		2 сентября, пятница 17:00 Локомотив (мол) 1:2 Чертаново (мол)
    8 тур
    		26 августа, пятница 17:00 Чертаново (мол) 1:2 Динамо (мол)
    7 тур
    		19 августа, пятница 17:00 Чертаново (мол) 3:0 Химки (мол)
    6 тур
    		11 августа, четверг 17:00 Факел (мол.) 1:2 Чертаново (мол)
    5 тур
    		5 августа, пятница 17:00 Ахмат (мол) 4:1 Чертаново (мол)
    4 тур
    		29 июля, пятница 17:00 Академия Кубань 2:4 Чертаново (мол)
    3 тур
    		26 июля, вторник 13:00 Чертаново (мол) 3:3 Сочи (мол)
    2 тур
    		22 июля, пятница 12:00 Чертаново (мол) 2:2 Ростов (мол)
    1 тур
    		15 июля, пятница 18:00 Краснодар (мол) 0:2 Чертаново (мол)
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