Турниры:
Белоруссия. Высшая лига 2019
|30 тур
|1 декабря, воскресенье
|14:00
|Энергетик-БГУ
|5:3
|Дняпро
|29 тур
|24 ноября, воскресенье
|14:00
|Дняпро
|2:1
|Торпедо-БелАЗ
|28 тур
|8 ноября, пятница
|18:00
|Динамо
|3:0
|Дняпро
|27 тур
|3 ноября, воскресенье
|16:00
|Дняпро
|2:0
|Витебск
|16 тур
|30 октября, среда
|19:30
|Дняпро
|0:1
|БАТЭ
|26 тур
|26 октября, суббота
|19:00
|Ислочь
|1:1
|Дняпро
|25 тур
|20 октября, воскресенье
|17:00
|Дняпро
|2:0
|Шахтер
|24 тур
|6 октября, воскресенье
|18:00
|Гомель
|0:0
|Дняпро
|23 тур
|27 сентября, пятница
|20:45
|Дняпро
|2:0
|Слуцк
|22 тур
|21 сентября, суббота
|18:00
|Неман
|1:0
|Дняпро
|21 тур
|14 сентября, суббота
|00:00
|Дняпро
|3:0
|Торпедо
|
Тех. поражение
|20 тур
|30 августа, пятница
|19:45
|Городея
|3:2
|Дняпро
|19 тур
|23 августа, пятница
|19:45
|Дняпро
|1:0
|Минск
|18 тур
|17 августа, суббота
|16:45
|Славия-Мозырь
|1:0
|Дняпро
|17 тур
|10 августа, суббота
|18:45
|Дняпро
|0:1
|Динамо-Брест
|15 тур
|12 июля, пятница
|18:45
|Дняпро
|3:4
|Энергетик-БГУ
|14 тур
|5 июля, пятница
|20:45
|Торпедо-БелАЗ
|1:0
|Дняпро
|13 тур
|30 июня, воскресенье
|19:00
|Дняпро
|0:2
|Динамо
|12 тур
|23 июня, воскресенье
|19:00
|Витебск
|2:1
|Дняпро
|11 тур
|15 июня, суббота
|17:00
|Дняпро
|3:0
|Ислочь
|10 тур
|31 мая, пятница
|20:45
|Шахтер
|3:1
|Дняпро
|9 тур
|24 мая, пятница
|20:45
|Дняпро
|1:1
|Гомель
|8 тур
|19 мая, воскресенье
|18:00
|Слуцк
|2:2
|Дняпро
|7 тур
|11 мая, суббота
|17:00
|Дняпро
|0:3
|Неман
|6 тур
|4 мая, суббота
|18:45
|Торпедо
|0:1
|Дняпро
|5 тур
|27 апреля, суббота
|20:45
|Дняпро
|0:0
|Городея
|4 тур
|19 апреля, пятница
|18:45
|Минск
|0:0
|Дняпро
|3 тур
|12 апреля, пятница
|19:00
|Дняпро
|1:2
|Славия-Мозырь
|2 тур
|7 апреля, воскресенье
|18:00
|Динамо-Брест
|3:1
|Дняпро
|1 тур
|30 марта, суббота
|18:00
|БАТЭ
|2:0
|Дняпро