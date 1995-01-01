Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дняпро - результаты

    Город Могилев
    Дивизион Белоруссия-Первая Лига
    Сайт http://www.dniapro.by/
    Турниры:
    Белоруссия. Высшая лига 2019
    30 тур
    		1 декабря, воскресенье 14:00 Энергетик-БГУ 5:3 Дняпро
    29 тур
    		24 ноября, воскресенье 14:00 Дняпро 2:1 Торпедо-БелАЗ
    28 тур
    		8 ноября, пятница 18:00 Динамо 3:0 Дняпро
    27 тур
    		3 ноября, воскресенье 16:00 Дняпро 2:0 Витебск
    16 тур
    		30 октября, среда 19:30 Дняпро 0:1 БАТЭ
    26 тур
    		26 октября, суббота 19:00 Ислочь 1:1 Дняпро
    25 тур
    		20 октября, воскресенье 17:00 Дняпро 2:0 Шахтер
    24 тур
    		6 октября, воскресенье 18:00 Гомель 0:0 Дняпро
    23 тур
    		27 сентября, пятница 20:45 Дняпро 2:0 Слуцк
    22 тур
    		21 сентября, суббота 18:00 Неман 1:0 Дняпро
    21 тур
    		14 сентября, суббота 00:00 Дняпро 3:0 Торпедо
    Тех. поражение
    20 тур
    		30 августа, пятница 19:45 Городея 3:2 Дняпро
    19 тур
    		23 августа, пятница 19:45 Дняпро 1:0 Минск
    18 тур
    		17 августа, суббота 16:45 Славия-Мозырь 1:0 Дняпро
    17 тур
    		10 августа, суббота 18:45 Дняпро 0:1 Динамо-Брест
    15 тур
    		12 июля, пятница 18:45 Дняпро 3:4 Энергетик-БГУ
    14 тур
    		5 июля, пятница 20:45 Торпедо-БелАЗ 1:0 Дняпро
    13 тур
    		30 июня, воскресенье 19:00 Дняпро 0:2 Динамо
    12 тур
    		23 июня, воскресенье 19:00 Витебск 2:1 Дняпро
    11 тур
    		15 июня, суббота 17:00 Дняпро 3:0 Ислочь
    10 тур
    		31 мая, пятница 20:45 Шахтер 3:1 Дняпро
    9 тур
    		24 мая, пятница 20:45 Дняпро 1:1 Гомель
    8 тур
    		19 мая, воскресенье 18:00 Слуцк 2:2 Дняпро
    7 тур
    		11 мая, суббота 17:00 Дняпро 0:3 Неман
    6 тур
    		4 мая, суббота 18:45 Торпедо 0:1 Дняпро
    5 тур
    		27 апреля, суббота 20:45 Дняпро 0:0 Городея
    4 тур
    		19 апреля, пятница 18:45 Минск 0:0 Дняпро
    3 тур
    		12 апреля, пятница 19:00 Дняпро 1:2 Славия-Мозырь
    2 тур
    		7 апреля, воскресенье 18:00 Динамо-Брест 3:1 Дняпро
    1 тур
    		30 марта, суббота 18:00 БАТЭ 2:0 Дняпро
    • Читайте нас: 
    11