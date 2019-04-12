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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Дняпро - Славия-Мозырь
Дняпро - Славия-Мозырь: обзор матча 12 апреля 2019
Дняпро
12.04.2019, пятница, 19:00
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
1 : 2
Завершен
Славия-Мозырь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Дняпро - Славия-Мозырь
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Дняпро
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
СКА-1938
5 : 3
01.12.2019
Дняпро
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Дняпро
2 : 1
24.11.2019
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Динамо Мн
3 : 0
08.11.2019
Дняпро
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Дняпро
2 : 0
03.11.2019
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 16 тур
Дняпро
0 : 1
30.10.2019
БАТЭ
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
- : -
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Динамо Мн
3 : 1
15.10.2026
Славия-Мозырь
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Славия-Мозырь
Высшая лига: шансы «МЛ Витебск» и «Славии-Мозырь» на победу в матче 29-го тура
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