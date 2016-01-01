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    Слобода - результаты

    Город Тузла
    Дивизион Босния и Герцеговина-Премьер Лига
    Сайт http://www.fksloboda.ba/
    Стадион Тушанж
    Тренер Хусреф Мусемич
    Турниры:
    Лига Европы (2016/2017), ответный матч
    Квалификация, 1 раунд
    ответный матч    		 7 июля, четверг 19:45 Бейтар 1:0 Слобода
    Лига Европы (2016/2017), первый матч
    Квалификация, 1 раунд
    первый матч    		 30 июня, четверг 19:00 Слобода 0:0 Бейтар
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