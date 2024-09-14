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Расписание матчей
Босния и Герцеговина. Премьер-лига
Слобода - Вележ
Слобода - Вележ: обзор матча 14 сентября 2024
Слобода
14.09.2024, суббота, 17:00
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Вележ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Слобода - Вележ
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Слобода
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 33 тур
Широки Бриег
3 : 1
30.05.2025
Слобода
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 32 тур
Слобода
3 : 3
23.05.2025
ГОШК Габела
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 31 тур
Слога Меридиан
4 : 1
17.05.2025
Слобода
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 30 тур
Слобода
2 : 2
09.05.2025
Игман Конжич
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 29 тур
Железничар
3 : 2
04.05.2025
Слобода
Вележ
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 16 тур
Сараево
- : -
02.12.2026
Вележ
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 15 тур
Вележ
1 : 0
28.11.2026
Железничар
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 14 тур
Радник Биелина
1 : 1
21.11.2026
Вележ
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 13 тур
Вележ
1 : 1
07.11.2026
Челик
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 12 тур
Слога Меридиан
0 : 1
01.11.2026
Вележ
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 11 тур
Вележ
2 : 3
25.10.2026
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