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Расписание матчей
Босния и Герцеговина. Премьер-лига
Борац - Слобода
Борац - Слобода: обзор матча 18 августа 2024
Борац
18.08.2024, воскресенье, 22:00
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 3 тур
2 : 0
Завершен
Слобода
Матч
Статистика
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Таблица
Статистика матча Борац - Слобода
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Борац
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 15 тур
Борац
- : -
29.11.2026
Сараево
Лига конференций, 4 тур
Борац
2 : 3
26.11.2026
Аталанта
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 14 тур
Железничар
0 : 4
21.11.2026
Борац
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 13 тур
Борац
4 : 1
08.11.2026
Радник Биелина
Лига конференций, 3 тур
Мьеллбю
2 : 0
05.11.2026
Борац
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 12 тур
Челик
2 : 4
31.10.2026
Борац
Слобода
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 33 тур
Широки Бриег
3 : 1
30.05.2025
Слобода
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 32 тур
Слобода
3 : 3
23.05.2025
ГОШК Габела
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 31 тур
Слога Меридиан
4 : 1
17.05.2025
Слобода
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 30 тур
Слобода
2 : 2
09.05.2025
Игман Конжич
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 29 тур
Железничар
3 : 2
04.05.2025
Слобода
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