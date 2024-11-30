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Расписание матчей
Босния и Герцеговина. Премьер-лига
Железничар - Слобода
Железничар - Слобода: обзор матча 30 ноября 2024
Железничар
30.11.2024, суббота, 18:00
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 15 тур
3 : 0
Завершен
Слобода
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Личные встречи
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Статистика матча Железничар - Слобода
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Железничар
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 16 тур
Железничар
- : -
01.12.2026
Слога Меридиан
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 15 тур
Вележ
1 : 0
28.11.2026
Железничар
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 14 тур
Железничар
0 : 4
21.11.2026
Борац
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 13 тур
Широки Бриег
2 : 1
07.11.2026
Железничар
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 12 тур
Железничар
0 : 4
31.10.2026
Зриньски
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 11 тур
Сараево
2 : 0
24.10.2026
Железничар
Слобода
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 33 тур
Широки Бриег
3 : 1
30.05.2025
Слобода
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 32 тур
Слобода
3 : 3
23.05.2025
ГОШК Габела
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 31 тур
Слога Меридиан
4 : 1
17.05.2025
Слобода
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 30 тур
Слобода
2 : 2
09.05.2025
Игман Конжич
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 29 тур
Железничар
3 : 2
04.05.2025
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Слобода
Клуб РПЛ пытался купить двух боснийцев в летнее трансферное окно
2025.09.25 10:20
Товарищеский матч. Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Железничаром»
2016.07.10 21:16
Клуб РПЛ пытался купить двух боснийцев в летнее трансферное окно
2025.09.25 10:20
Товарищеский матч. Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Железничаром»
2016.07.10 21:16
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