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    Анси - результаты

    Город Анси
    Дивизион Франция-DH
    Сайт http://www.fc-annecy.fr/
    Турниры:
    Франция. Кубок (2022/2023)
    1/4 финала
    		1 марта, среда 23:00 Марсель 2:3
    (6:7)п         		Анси
    1/8 финала
    		8 февраля, среда 20:15 Париж 1:2
    (5:6)п         		Анси
    1/16 финала
    		22 января, воскресенье 20:30 Бельфор 1:2
    (3:4)п         		Анси
    1/32 финала
    		7 января, суббота 20:00 Виллерупт-Тиль 1:6 Анси
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