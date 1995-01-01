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00:20
В «Локомотиве» высказались о возможном продлении контракта с Дзюбой
00:16
Семак вышел на второе место по числу побед с «Зенитом» на посту тренера
9 апреля
23:50
Быстров предположил, когда «Зенит» станет чемпионом
23:44
«Мы – не «Спартак»: в «Локомотиве ответили на вопрос о встрече с судьями
5
23:24
Галактионов объяснил, почему «Локомотив» проиграл «Зениту»
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9 апреля
23:35
Видео
Кассьерра прокомментировал свой первый гол за «Зенит» в сезоне – он забил ножницами «Локомотиву»
2
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23:18
Семак – о Дзюбе: «Устал, наверное»
2
23:11
Видео
«Это Рио-де-Жанейро»: бразильцы из «Зенита» ответили Дзюбе после матча с «Локо»
1
22:56
Медведев – о чемпионстве «Зенита»: «Подождите чуть-чуть»
1
22:41
Дзюба назвал причину, по которой он не пожал руку Семаку
7
22:36
Семак отреагировал на отказ Дзюбы пожать ему руку
2
22:36
«Мужского у Артема совсем мало»: ведущий «Есть тема!» – об отказе Дзюбы от рукопожатия с Семаком
3
22:26
Стало известно количество зрителей, посетивших матч «Локомотив» – «Зенит»
3
22:18
Текст
Дзюба умеет играть против «Зенита». Но сейчас получилось не очень: ни разу не пробил за 90 минут
5
22:17
Видео
Дзюба отказался от рукопожатия с Семаком
13
22:00
⚡ РПЛ. «Зенит» победил «Локомотив» (2:1) и лидирует с 10-очковым отрывом
88
21:53
Текст
Самый дорогой новичок «Зенита» этого сезона не забивал 18 матчей. Первый гол пришелся на матч против «Локо» – и сразу через себя
7
21:43
Федотов рассказал о состоянии Акинфеева
1
21:36
Фото
Зинченко заплакал после издевательского финта от Трента
8
21:23
Билялетдинов – о работе в «Химках»: «Я не девушка на выданье, чтобы беспокоиться о своей репутации»
21:17
Оффтоп
В окружении Костомарова рассказали, когда фигуриста выпишут из больницы
20:56
РПЛ. «Краснодар» победил «Пари НН» (3:1), Кривцов сделал дубль
8
20:40
Видео
Глушенков забил «Зениту» после ошибки бразильцев
9
20:27
АПЛ. «Арсенал» упустил победу над «Ливерпулем» на 87-й минуте (2:2)
2
20:06
Лига 1. «Монако» упустил победу над «Нантом», ведя 2:0 к 65-й минуте. Головина заменили
20:01
Аршавин уверен, что Дзюба не забьет «Зениту»: «Если только с пенальти»
1
19:55
Оффтоп
КХЛ. «Ак Барс» обыграл «Авангард» в овертайме и вышел в финал Кубка Гагарина
19:53
Главный тренер «Локо» рассказал, как Дзюба будет играть против «Зенита»
1
19:46
Только один клуб АПЛ набрал очков больше, чем «Астон Вилла» при Эмери
1
19:37
Видео
Чалов сделал подарок Геничу
3
19:28
Федотов прокомментировал разгромную победу ЦСКА над «Химками»
2
19:22
Бердыев объяснил поражение «Сочи» от «Крыльев»
1
19:05
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Анси - Новости
Город
Анси
Дивизион
Франция-Лига 2
Сайт
http://www.fc-annecy.fr/
Тренер
Лоран Жийо
Новости
Результаты
2 марта
07:23
«Марсель» вылетел из Кубка Франции от середняка Лиги 2
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
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