Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 925 тыс

Виктория - турнирная таблица

Кельн
Германия. Третья Лига
Стадион:
Спортпарк Хехенберг
Сайт:
http://www.viktoria1904.de/
Тренер:
Олаф Янссен
Состав Статистика Новости Трансферы Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Дуйсбург
2
Рот-Вайсс
3
Пройссен
4
Саарбрюккен
5
Виктория
6
Алемания
7
Ингольштадт
8
Ганза
9
Хоффенхайм II
10
Вальдхоф Мангейм
11
Фортуна
12
Сонненхоф Гросаспах
13
Фортуна
14
Штутгарт II
15
Меппен
16
Ферль
17
Хавелсе
18
Ян Регенсбург
19
Вюрцбургер Кикерс
20
Веен
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
0
1
13
5
8
12
5
3
1
1
10
7
3
10
5
3
1
1
9
8
1
10
5
3
0
2
14
8
6
9
5
3
0
2
13
8
5
9
5
2
2
1
10
7
3
8
5
2
2
1
6
6
0
8
5
2
2
1
11
12
-1
8
5
2
1
2
11
7
4
7
5
2
1
2
8
8
0
7
5
2
1
2
4
5
-1
7
5
2
1
2
4
6
-2
7
5
1
3
1
5
5
0
6
5
2
0
3
7
9
-2
6
5
2
0
3
7
11
-4
6
5
2
0
3
7
11
-4
6
5
1
1
3
8
10
-2
4
5
1
1
3
9
12
-3
4
5
1
1
3
9
13
-4
4
5
0
2
3
2
9
-7
2
Команда
1
Рот-Вайсс
2
Дуйсбург
3
Виктория
4
Фортуна
5
Сонненхоф Гросаспах
6
Хоффенхайм II
7
Пройссен
8
Хавелсе
9
Алемания
10
Вюрцбургер Кикерс
11
Саарбрюккен
12
Вальдхоф Мангейм
13
Ферль
14
Меппен
15
Ганза
16
Фортуна
17
Ингольштадт
18
Веен
19
Ян Регенсбург
20
Штутгарт II
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
8
2
6
9
2
2
0
0
6
0
6
6
3
2
0
1
10
6
4
6
3
2
0
1
3
3
0
6
3
2
0
1
2
2
0
6
3
1
1
1
9
6
3
4
2
1
1
0
3
2
1
4
3
1
1
1
7
7
0
4
3
1
1
1
6
6
0
4
2
1
0
1
5
2
3
3
3
1
0
2
7
7
0
3
2
1
0
1
2
2
0
3
3
1
0
2
5
7
-2
3
2
1
0
1
3
6
-3
3
2
0
2
0
4
4
0
2
2
0
2
0
1
1
0
2
2
0
1
1
2
5
-3
1
3
0
1
2
1
4
-3
1
2
0
0
2
1
3
-2
0
2
0
0
2
2
5
-3
0
Команда
1
Ингольштадт
2
Саарбрюккен
3
Дуйсбург
4
Штутгарт II
5
Пройссен
6
Ганза
7
Алемания
8
Вальдхоф Мангейм
9
Фортуна
10
Ян Регенсбург
11
Виктория
12
Хоффенхайм II
13
Меппен
14
Ферль
15
Фортуна
16
Сонненхоф Гросаспах
17
Рот-Вайсс
18
Веен
19
Вюрцбургер Кикерс
20
Хавелсе
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
1
3
7
2
2
0
0
7
1
6
6
3
2
0
1
7
5
2
6
3
2
0
1
5
4
1
6
3
2
0
1
6
6
0
6
3
2
0
1
7
8
-1
6
2
1
1
0
4
1
3
4
3
1
1
1
6
6
0
4
3
1
1
1
4
4
0
4
3
1
1
1
8
9
-1
4
2
1
0
1
3
2
1
3
2
1
0
1
2
1
1
3
3
1
0
2
4
5
-1
3
2
1
0
1
2
4
-2
3
2
0
1
1
1
2
-1
1
2
0
1
1
2
4
-2
1
2
0
1
1
2
5
-3
1
2
0
1
1
1
5
-4
1
3
0
1
2
4
11
-7
1
2
0
0
2
1
3
-2
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Видео«Бегите, выносите их!»: назван человек, спровоцировавший драку в конце матча «Динамо» – «Оренбург»
22:00
1
Акинфеев сделал заявление о прощальном матче
21:47
Кордоба заявил о внешней атаке на «Краснодар»
21:24
3
Экс-арбитр Федотов – о футболисте РПЛ: «Он бандит-рецидивист»
20:57
3
ВидеоГенич охарактеризовал комичную симуляцию Кордобы
20:38
3
Жена Смолова рассказала, почему стала больше зарабатывать после свадьбы
20:25
2
Червиченко назвал четыре причины победы «Спартака» над «Ростовом»
20:00
9
Аленичев и Титов возвращаются к тренерской работе
19:43
8
Акинфеев раскрыл, чем занимается в период восстановления после травмы
19:17
Глушаков спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Это будет правильно и заслуженно»
19:09
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+