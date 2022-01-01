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Германия. Третья Лига
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Виктория
Состав
€ 925 тыс
Виктория - состав команды
Кельн
Германия. Третья Лига
Стадион:
Спортпарк Хехенберг
Сайт:
http://www.viktoria1904.de/
Тренер:
Олаф Янссен
Состав
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Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Шульц Арне
Вра
23
€ 0.2 млн
26
David Richter
Вра
-
24
Kevin Rauhut
Вра
-
34
Ронстадт Франк
Защ
29
€ 0.25 млн
19
Meiko Sponsel
Защ
-
2
Lars Dietz
Защ
-
15
Christoph Greger
Защ
-
3
Joel Agyekum
Защ
-
28
Pascal Fallmann
Защ
-
26
Kilian Jakob
Защ
-
8
Думан Тайлан
Пол
29
€ 0.25 млн
17
Marco Pledl
Пол
-
21
Lucas Wolf
Пол
-
18
Tim Kloss
Пол
-
27
Niklas Jahn
Пол
-
20
Niklas Swider
Пол
-
8
Florian Engelhardt
Пол
-
11
Robin Velasco
Пол
-
6
Tobias Eisenhuth
Пол
-
7
Simon Handle
Пол
-
41
Козуки Соичиро
Нап
25
€ 0.225 млн
29
Leander Popp
Нап
-
44
Niklas Castelle
Нап
-
27
Raphael Ott
Нап
-
23
Benjamin Merlin Zank
Нап
-
30
Alexander Prokopenko
Нап
-
37
Noah Le Bret Maboulou
Нап
-
10
D. Otto
Нап
-
Всего игроков: 28, из них вратарей: 3, защитников: 7, полузащитников: 10, нападающих: 8
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