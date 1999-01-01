Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
30
19
7
4
49
24
25
64
30
18
6
6
59
23
36
60
30
16
11
3
51
23
28
59
30
16
10
4
47
30
17
58
30
13
10
7
48
40
8
49
30
14
6
10
44
34
10
48
30
10
10
10
41
37
4
40
30
10
7
13
37
37
0
37
30
9
9
12
28
44
-16
36
30
9
8
13
26
30
-4
35
30
9
8
13
39
51
-12
35
30
9
7
14
24
39
-15
34
30
8
6
16
22
48
-26
30
30
6
9
15
30
49
-19
27
30
7
6
17
33
39
-6
27
30
3
8
19
27
57
-30
17
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
12
1
2
28
12
16
37
15
12
0
3
34
10
24
36
15
9
5
1
27
9
18
32
15
8
5
2
23
15
8
29
15
8
5
2
27
14
13
29
15
7
6
2
23
7
16
27
15
8
3
4
23
14
9
27
15
7
5
3
17
10
7
26
15
7
4
4
18
18
0
25
15
6
5
4
23
21
2
23
15
6
4
5
22
24
-2
22
15
6
4
5
17
18
-1
22
15
5
4
6
20
20
0
19
15
4
5
6
12
20
-8
17
15
3
5
7
15
18
-3
14
15
3
3
9
17
29
-12
12
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
8
5
2
24
15
9
29
15
7
6
2
24
14
10
27
15
7
6
2
21
12
9
27
15
7
5
3
25
19
6
26
15
6
6
3
25
13
12
24
15
6
1
8
17
20
-3
19
15
4
1
10
18
21
-3
13
15
4
1
10
10
28
-18
13
15
3
4
8
18
30
-12
13
15
3
4
8
17
27
-10
13
15
3
3
9
7
21
-14
12
15
2
5
8
10
26
-16
11
15
2
4
9
14
23
-9
10
15
2
3
10
9
20
-11
9
15
1
5
9
10
29
-19
8
15
0
5
10
10
28
-18
5
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире