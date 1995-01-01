Турниры:
Швеция. Аллсвенскан 2015
|30 тур
|31 октября, суббота
|15:00
|Эребру
|1:1
|АИК
|29 тур
|26 октября, понедельник
|21:00
|Отвидаберг
|2:3
|Эребру
|28 тур
|19 октября, понедельник
|20:00
|Гефле
|2:2
|Эребру
|27 тур
|3 октября, суббота
|17:00
|Эребру
|2:1
|Фалькенберг
|26 тур
|28 сентября, понедельник
|20:00
|Эребру
|2:1
|Кальмар
|25 тур
|24 сентября, четверг
|20:00
|Хельсингборг
|0:2
|Эребру
|24 тур
|21 сентября, понедельник
|20:00
|Эребру
|4:2
|Эльфсборг
|23 тур
|13 сентября, воскресенье
|16:00
|Хаммарбю
|1:2
|Эребру
|22 тур
|29 августа, суббота
|17:00
|Эребру
|2:0
|Хэкен
|21 тур
|23 августа, воскресенье
|18:30
|Хальмстад
|2:2
|Эребру
|20 тур
|15 августа, суббота
|17:00
|Сундсвалль
|1:0
|Эребру
|19 тур
|9 августа, воскресенье
|16:00
|Эребру
|1:3
|Норрчепинг
|18 тур
|2 августа, воскресенье
|18:30
|Гетеборг
|6:0
|Эребру
|17 тур
|27 июля, понедельник
|20:00
|Эребру
|0:1
|Юргорден
|16 тур
|18 июля, суббота
|17:00
|Эребру
|1:1
|Мальме
|15 тур
|11 июля, суббота
|17:00
|Мальме
|2:2
|Эребру
|14 тур
|4 июля, суббота
|17:00
|Юргорден
|2:0
|Эребру
|13 тур
|6 июня, суббота
|17:00
|Эребру
|1:1
|Хальмстад
|12 тур
|3 июня, среда
|20:00
|Эребру
|0:0
|Хельсингборг
|11 тур
|31 мая, воскресенье
|18:30
|Эльфсборг
|2:2
|Эребру
|10 тур
|24 мая, воскресенье
|16:00
|Эребру
|1:0
|Гефле
|9 тур
|20 мая, среда
|20:00
|Эребру
|2:1
|Отвидаберг
|8 тур
|10 мая, воскресенье
|18:30
|Хэкен
|2:0
|Эребру
|7 тур
|4 мая, понедельник
|20:00
|Кальмар
|3:0
|Эребру
|6 тур
|30 апреля, четверг
|20:05
|Эребру
|2:2
|Хаммарбю
|5 тур
|26 апреля, воскресенье
|18:30
|АИК
|3:0
|Эребру
|4 тур
|20 апреля, понедельник
|20:00
|Эребру
|1:3
|Сундсвалль
|3 тур
|12 апреля, воскресенье
|16:00
|Фалькенберг
|2:0
|Эребру
|2 тур
|8 апреля, среда
|20:00
|Эребру
|0:2
|Гетеборг
|1 тур
|5 апреля, воскресенье
|18:30
|Норрчепинг
|1:1
|Эребру