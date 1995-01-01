Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Эребру - результаты

    Город Эребру
    Дивизион Швеция-Аллсвенскан
    Сайт http://oskfotboll.se/
    Стадион Берн Арена
    Тренер Александер Аксен
    Турниры:
    Швеция. Аллсвенскан 2015
    30 тур
    		31 октября, суббота 15:00 Эребру 1:1 АИК
    29 тур
    		26 октября, понедельник 21:00 Отвидаберг 2:3 Эребру
    28 тур
    		19 октября, понедельник 20:00 Гефле 2:2 Эребру
    27 тур
    		3 октября, суббота 17:00 Эребру 2:1 Фалькенберг
    26 тур
    		28 сентября, понедельник 20:00 Эребру 2:1 Кальмар
    25 тур
    		24 сентября, четверг 20:00 Хельсингборг 0:2 Эребру
    24 тур
    		21 сентября, понедельник 20:00 Эребру 4:2 Эльфсборг
    23 тур
    		13 сентября, воскресенье 16:00 Хаммарбю 1:2 Эребру
    22 тур
    		29 августа, суббота 17:00 Эребру 2:0 Хэкен
    21 тур
    		23 августа, воскресенье 18:30 Хальмстад 2:2 Эребру
    20 тур
    		15 августа, суббота 17:00 Сундсвалль 1:0 Эребру
    19 тур
    		9 августа, воскресенье 16:00 Эребру 1:3 Норрчепинг
    18 тур
    		2 августа, воскресенье 18:30 Гетеборг 6:0 Эребру
    17 тур
    		27 июля, понедельник 20:00 Эребру 0:1 Юргорден
    16 тур
    		18 июля, суббота 17:00 Эребру 1:1 Мальме
    15 тур
    		11 июля, суббота 17:00 Мальме 2:2 Эребру
    14 тур
    		4 июля, суббота 17:00 Юргорден 2:0 Эребру
    13 тур
    		6 июня, суббота 17:00 Эребру 1:1 Хальмстад
    12 тур
    		3 июня, среда 20:00 Эребру 0:0 Хельсингборг
    11 тур
    		31 мая, воскресенье 18:30 Эльфсборг 2:2 Эребру
    10 тур
    		24 мая, воскресенье 16:00 Эребру 1:0 Гефле
    9 тур
    		20 мая, среда 20:00 Эребру 2:1 Отвидаберг
    8 тур
    		10 мая, воскресенье 18:30 Хэкен 2:0 Эребру
    7 тур
    		4 мая, понедельник 20:00 Кальмар 3:0 Эребру
    6 тур
    		30 апреля, четверг 20:05 Эребру 2:2 Хаммарбю
    5 тур
    		26 апреля, воскресенье 18:30 АИК 3:0 Эребру
    4 тур
    		20 апреля, понедельник 20:00 Эребру 1:3 Сундсвалль
    3 тур
    		12 апреля, воскресенье 16:00 Фалькенберг 2:0 Эребру
    2 тур
    		8 апреля, среда 20:00 Эребру 0:2 Гетеборг
    1 тур
    		5 апреля, воскресенье 18:30 Норрчепинг 1:1 Эребру
    • Читайте нас: 
    11