Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
5
6
8
9
10
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
22
13
6
3
45
25
20
45
22
12
8
2
43
19
24
44
22
11
5
6
40
27
13
38
22
9
8
5
32
26
6
35
22
8
10
4
31
24
7
34
22
7
3
12
30
38
-8
24
22
6
5
11
27
36
-9
23
22
5
7
10
23
35
-12
22
22
5
3
14
18
38
-20
18
22
4
5
13
22
43
-21
17
Команда
1
4
5
7
10
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
12
10
2
0
24
6
18
32
11
6
3
2
19
9
10
21
10
5
3
2
14
8
6
18
11
4
6
1
18
13
5
18
11
5
2
4
22
20
2
17
10
4
4
2
17
11
6
16
12
4
4
4
16
18
-2
16
12
3
4
5
12
15
-3
13
10
3
2
5
14
17
-3
11
11
3
0
8
12
26
-14
9
Команда
4
5
7
8
9
10
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
11
6
5
0
24
10
14
23
12
7
1
4
23
16
7
22
12
4
5
3
18
18
0
17
11
4
4
3
13
11
2
16
10
3
4
3
21
19
2
13
10
3
1
6
15
21
-6
10
11
2
3
6
6
12
-6
9
11
2
1
8
8
18
-10
7
10
1
3
6
7
17
-10
6
12
1
3
8
8
26
-18
6
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире