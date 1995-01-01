Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Мельбурн Виктори
|4
|3
|1
|0
|7:2
|5
|10
|2.
|Мельбурн Сити
|4
|3
|0
|1
|8:3
|5
|9
|3.
|Окленд
|3
|3
|0
|0
|5:0
|5
|9
|4.
|Веллингтон Феникс
|4
|2
|1
|1
|6:3
|3
|7
|5.
|Аделаида Юнайтед
|3
|2
|1
|0
|7:5
|2
|7
|6.
|Макартур
|4
|2
|0
|2
|10:6
|4
|6
|7.
|Сидней
|4
|2
|0
|2
|6:6
|0
|6
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|4
|1
|1
|2
|9:8
|1
|4
|9.
|Ньюкасл Джетс
|3
|1
|0
|2
|3:6
|-3
|3
|10.
|Сентрал Кост Маринерс
|4
|0
|3
|1
|1:4
|-3
|3
|11.
|Вестерн Юнайтед
|4
|0
|2
|2
|3:5
|-2
|2
|12.
|Перт Глори
|4
|0
|1
|3
|1:13
|-12
|1
|13.
|Брисбен Роар
|3
|0
|0
|3
|2:7
|-5
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Мельбурн Виктори
|2
|2
|0
|0
|4:1
|3
|6
|2.
|Окленд
|2
|2
|0
|0
|3:0
|3
|6
|3.
|Аделаида Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|3:2
|1
|4
|4.
|Макартур
|2
|1
|0
|1
|7:3
|4
|3
|5.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|1
|0
|2
|8:7
|1
|3
|6.
|Сентрал Кост Маринерс
|3
|0
|2
|1
|0:3
|-3
|2
|7.
|Вестерн Юнайтед
|2
|0
|1
|1
|1:2
|-1
|1
|8.
|Веллингтон Феникс
|2
|0
|1
|1
|1:3
|-2
|1
|9.
|Сидней
|1
|0
|0
|1
|1:2
|-1
|0
|10.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|0:1
|-1
|0
|11.
|Брисбен Роар
|1
|0
|0
|1
|2:3
|-1
|0
|12.
|Мельбурн Сити
|1
|0
|0
|1
|1:3
|-2
|0
|13.
|Перт Глори
|2
|0
|0
|2
|0:7
|-7
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Мельбурн Сити
|3
|3
|0
|0
|7:0
|7
|9
|2.
|Веллингтон Феникс
|2
|2
|0
|0
|5:0
|5
|6
|3.
|Сидней
|3
|2
|0
|1
|5:4
|1
|6
|4.
|Мельбурн Виктори
|2
|1
|1
|0
|3:1
|2
|4
|5.
|Окленд
|1
|1
|0
|0
|2:0
|2
|3
|6.
|Аделаида Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|4:3
|1
|3
|7.
|Макартур
|2
|1
|0
|1
|3:3
|0
|3
|8.
|Ньюкасл Джетс
|2
|1
|0
|1
|3:5
|-2
|3
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1
|0
|1
|0
|1:1
|0
|1
|10.
|Сентрал Кост Маринерс
|1
|0
|1
|0
|1:1
|0
|1
|11.
|Вестерн Юнайтед
|2
|0
|1
|1
|2:3
|-1
|1
|12.
|Перт Глори
|2
|0
|1
|1
|1:6
|-5
|1
|13.
|Брисбен Роар
|2
|0
|0
|2
|0:4
|-4
|0