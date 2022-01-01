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Испания. Сегунда
Команды
Эльденсе
Состав
€ 8,35 млн
Эльденсе - состав команды
Эльда
Испания. Сегунда
Стадион:
Нуэво Пепико Амат
Сайт:
http://www.cdeldense.es/
Тренер:
Фернандо Эстевес
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
13
Валенсия Пабло
Вра
25
€ 0.15 млн
13
Juan Palomares
Вра
-
1
Ramon Vila
Вра
-
3
Лариос Хуан
Защ
22
€ 1.5 млн
2
Ресио Икер
Защ
25
€ 0.8 млн
14
Смит Джастин
Защ
23
€ 0.5 млн
4
Сманд Флорис
Защ
23
€ 0.3 млн
4
Думич Дарио
Защ
34
€ 0.1 млн
23
Jordi Martín
Защ
-
26
Carlos Jimenez
Защ
-
22
Julien Yanda
Защ
-
5
Álex Serra
Защ
-
34
Олайсола Хавьер
Защ
19
-
24
Мартинес Хави
Пол
26
€ 0.8 млн
15
Гуирао Карлос
Пол
23
€ 0.3 млн
16
Кинтанилья Рубен
Пол
24
€ 0.15 млн
20
Ибаньес Роберт
Пол
33
€ 0.1 млн
18
Guillermo Macho
Пол
-
6
Borja Calvo
Пол
-
17
Jesús Clemente
Пол
-
16
Кабанес Пау
Нап
21
€ 0.8 млн
33
Олабарриета Аингеру
Нап
20
€ 0.8 млн
12
Лопес Роберто
Нап
26
€ 0.8 млн
11
Ньето Ману
Нап
28
€ 0.5 млн
20
Рубио Вальдо
Нап
31
€ 0.45 млн
22
Нуньес Рафа
Нап
24
€ 0.2 млн
10
Фидель
Нап
37
€ 0.1 млн
7
Растройо Хорхе
Нап
26
-
29
Dinis Rodrigues
Нап
-
12
Manu Molina
Нап
-
9
Dioni
Нап
-
Всего игроков: 31, из них вратарей: 3, защитников: 10, полузащитников: 7, нападающих: 11
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