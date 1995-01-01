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    Эльденсе - результаты

    Город Эльда
    Дивизион Испания-Терсера - Группа 17
    Сайт www.cdeldense.es/
    Турниры:
    Испания. Кубок (2022/2023)
    1/16 финала
    		5 января, четверг 23:00 Эльденсе 1:6 Атлетик
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