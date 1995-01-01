Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Дифферданж
|12
|11
|1
|0
|28:2
|26
|34
|2.
|Свифт
|12
|9
|2
|1
|28:6
|22
|29
|3.
|Дюделанж
|12
|8
|2
|2
|28:14
|14
|26
|4.
|Расинг
|12
|7
|3
|2
|26:12
|14
|24
|5.
|Прогрес
|12
|7
|3
|2
|23:11
|12
|24
|6.
|УНА Штрассен
|12
|5
|4
|3
|14:9
|5
|19
|7.
|Мондорф-ле-Бен
|12
|5
|4
|3
|21:17
|4
|19
|8.
|Женесс
|12
|5
|4
|3
|16:16
|0
|19
|9.
|Виктория Роспорт
|12
|5
|2
|5
|13:17
|-4
|17
|10.
|Унион Тетус Петанж
|12
|4
|4
|4
|16:11
|5
|16
|11.
|Хостерт
|12
|4
|1
|7
|18:25
|-7
|13
|12.
|Беттембург
|12
|3
|1
|8
|12:22
|-10
|10
|13.
|Роданж
|12
|2
|2
|8
|14:31
|-17
|8
|14.
|Вильц
|12
|2
|1
|9
|9:22
|-13
|7
|15.
|Фола
|12
|1
|1
|10
|6:33
|-27
|4
|16.
|Мондерканж
|12
|0
|1
|11
|8:32
|-24
|1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Свифт
|6
|6
|0
|0
|21:1
|20
|18
|2.
|Расинг
|6
|6
|0
|0
|19:5
|14
|18
|3.
|Дифферданж
|6
|5
|1
|0
|10:0
|10
|16
|4.
|Дюделанж
|6
|5
|0
|1
|17:7
|10
|15
|5.
|Прогрес
|6
|4
|2
|0
|16:6
|10
|14
|6.
|Виктория Роспорт
|6
|4
|1
|1
|7:3
|4
|13
|7.
|Женесс
|6
|3
|3
|0
|10:5
|5
|12
|8.
|Мондорф-ле-Бен
|6
|3
|2
|1
|10:10
|0
|11
|9.
|Унион Тетус Петанж
|6
|3
|1
|2
|13:4
|9
|10
|10.
|УНА Штрассен
|6
|2
|2
|2
|7:5
|2
|8
|11.
|Роданж
|6
|2
|2
|2
|9:11
|-2
|8
|12.
|Хостерт
|6
|2
|1
|3
|7:11
|-4
|7
|13.
|Фола
|6
|1
|1
|4
|1:14
|-13
|4
|14.
|Беттембург
|7
|1
|0
|6
|7:15
|-8
|3
|15.
|Мондерканж
|6
|0
|1
|5
|3:11
|-8
|1
|16.
|Вильц
|5
|0
|1
|4
|3:12
|-9
|1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Дифферданж
|6
|6
|0
|0
|18:2
|16
|18
|2.
|Дюделанж
|6
|3
|2
|1
|11:7
|4
|11
|3.
|УНА Штрассен
|6
|3
|2
|1
|7:4
|3
|11
|4.
|Свифт
|6
|3
|2
|1
|7:5
|2
|11
|5.
|Прогрес
|6
|3
|1
|2
|7:5
|2
|10
|6.
|Мондорф-ле-Бен
|6
|2
|2
|2
|11:7
|4
|8
|7.
|Беттембург
|5
|2
|1
|2
|5:7
|-2
|7
|8.
|Женесс
|6
|2
|1
|3
|6:11
|-5
|7
|9.
|Хостерт
|6
|2
|0
|4
|11:14
|-3
|6
|10.
|Вильц
|7
|2
|0
|5
|6:10
|-4
|6
|11.
|Расинг
|6
|1
|3
|2
|7:7
|0
|6
|12.
|Унион Тетус Петанж
|6
|1
|3
|2
|3:7
|-4
|6
|13.
|Виктория Роспорт
|6
|1
|1
|4
|6:14
|-8
|4
|14.
|Фола
|6
|0
|0
|6
|5:19
|-14
|0
|15.
|Роданж
|6
|0
|0
|6
|5:20
|-15
|0
|16.
|Мондерканж
|6
|0
|0
|6
|5:21
|-16
|0