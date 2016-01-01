Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
3
6
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
4
0
4
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
4
-4
0
Команда
1
6
Команда
5
8
9
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
4
0
4
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа 1
1
7
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
14
8
6
0
23
6
17
30
15
8
4
3
34
9
25
28
14
8
1
5
27
20
7
25
15
7
3
5
21
17
4
24
14
6
3
5
18
15
3
21
14
5
5
4
16
14
2
20
14
5
4
5
21
18
3
19
15
2
9
4
18
21
-3
15
15
4
2
9
14
30
-16
14
7
0
2
5
2
17
-15
2
Команда
2
6
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
4
-4
0
Группа 1
2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
8
3
4
30
20
10
27
15
7
4
4
19
10
9
25
15
7
4
4
23
19
4
25
12
6
5
1
20
9
11
23
14
5
5
4
18
21
-3
20
14
5
5
4
14
11
3
20
15
5
0
10
15
30
-15
15
14
2
5
7
12
26
-14
11
14
0
7
7
13
23
-10
7
9
0
1
8
3
25
-22
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире