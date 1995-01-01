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    Судува - результаты

    Город Мариямполе
    Дивизион Литва-А-Лига
    Сайт http://www.fksuduva.lt/
    Турниры:
    Лига конференций (2022/2023), ответный матч
    2 раунд
    ответный матч    		 28 июля, четверг 20:00 Виборг 1:0 Судува
    Лига конференций (2022/2023), первый матч
    2 раунд
    первый матч    		 21 июля, четверг 19:30 Судува 0:1 Виборг
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