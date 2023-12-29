- 4 января
- 18:26 В «Зените» одним словом отреагировали на новость об увеличении предложения по Граму 2
- 17:17 «Зенит» повторил предложение ЦСКА по Граму и готов перебить его 11
- 2 января
- 19:59 ЦСКА согласовал контракт с защитником сборной Туниса 1
- 29 декабря 2023
- 18:21 Тунисец Грам сделал выбор между «Зенитом» и ЦСКА 7
- 13:47 «Зенит» пытается перехватить защитника у ЦСКА 10
- 28 декабря 2023
- 09:29 Стала известна зарплата Грама в ЦСКА 1
- 24 декабря 2023
- 20:39 Тунисский клуб готов отпустить своего защитника в ЦСКА
- 19 декабря 2023
- 17:23 Стали известны подробности переговоров ЦСКА по защитнику Граму 1
- 13:33 ЦСКА сделал предложение по тунисскому защитнику, которым интересовался «Зенит» 2
- 10 сентября 2023
- 15:11 «Зенит» купит тунисского защитника и отдаст его «Факелу» 8
- 4 сентября 2023
- 15:29 «Зенит» может купить защитника сборной Туниса 7