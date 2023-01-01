Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
2
4
5
6
8
9
10
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
33
23
6
4
80
29
51
75
33
17
7
9
49
42
7
58
33
15
10
8
60
35
25
55
33
16
6
11
55
40
15
54
33
14
7
12
52
47
5
49
33
12
9
12
48
54
-6
45
33
12
8
13
54
59
-5
44
33
12
7
14
43
44
-1
43
33
11
9
13
39
61
-22
42
33
11
4
18
45
66
-21
37
33
9
3
21
41
57
-16
30
33
5
6
22
29
61
-32
21
Команда
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
11
4
2
35
10
25
37
17
11
2
4
29
15
14
35
16
11
2
3
30
17
13
35
16
10
4
2
40
17
23
34
17
9
4
4
25
16
9
31
17
8
5
4
29
19
10
29
17
7
4
6
20
28
-8
25
16
6
7
3
30
16
14
25
17
7
2
8
31
33
-2
23
16
7
0
9
25
25
0
21
16
5
6
5
28
30
-2
21
16
3
1
12
15
32
-17
10
Команда
4
5
6
7
8
9
10
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
16
12
2
2
45
19
26
38
17
9
3
5
30
19
11
30
17
7
2
8
26
29
-3
23
17
6
5
6
19
25
-6
23
17
6
2
9
15
23
-8
20
16
4
5
7
19
33
-14
17
16
4
4
8
19
35
-16
16
16
4
2
10
14
33
-19
14
16
3
5
8
23
32
-9
14
16
3
3
10
18
28
-10
12
17
2
5
10
14
29
-15
11
17
2
3
12
16
32
-16
9
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире