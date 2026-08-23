Матч 24 тура бразильской Серии А между «Сантосом» и «Мирассолом» пройдет 24 августа 2026 года в Сантусе на стадионе «Эстадио Урбано Калдейра». Хозяева находятся в середине таблицы (14-е место, 25 очков) и не проигрывают в восьми из десяти последних матчей. Гости расположились строчкой ниже (17-е место, 23 очка) и не могут выиграть в шести последних встречах. При этом в очных противостояниях «Сантос» имеет явное преимущество – семь матчей без поражений в девяти последних играх против «Мирассола». Кто окажется сильнее – хозяева, которые стабильно набирают очки и уверенно играют против этого соперника, или гости, которые попытаются прервать свою неудачную серию и реабилитироваться за разгромное поражение в прошлом туре?

Кто победит в матче

«Сантос» подходит к игре с хорошей формой и явным преимуществом в очных встречах. Команда не проигрывает в восьми из десяти последних матчей, а в очных встречах с «Мирассолом» не уступает в семи из девяти последних игр. В атаке хозяева стабильны: в среднем за последние пять матчей они забивают 1,20 гола, а в защите действуют надeжно – пропускают всего 0,60 мяча за игру. В стартовых турах «Сантос» разгромил «Васко да Гама» (3:0) и прошeл «Ремо» в Кубке Бразилии (1:0), а в Копа Судамерикана сыграл вничью с «Макарой» (0:0). Хозяева уверенно играют на своeм поле и имеют психологическое преимущество над соперником, который не может победить уже шесть матчей.

«Мирассол» переживает серьeзный спад. Команда не выигрывает в шести последних матчах, а в атаке действует крайне слабо – в среднем 0,60 гола за последние пять игр, хотя в очных встречах с «Сантосом» гости забивают в пяти последних матчах. Однако оборона «Мирассола» катастрофична: в среднем 2,00 пропущенных мяча за последние пять игр, и они пропускают в десяти из двенадцати последних матчей. В прошлом туре «Мирассол» потерпел разгром от «Фламенго» (1:5), а в Кубке Либертадорес с трудом прошeл ЛДУ Кито по пенальти. Гостям будет крайне сложно прервать свою неудачную серию против такого организованного соперника, особенно на выезде.

Итоговый вывод: «Сантос» является явным фаворитом благодаря отличной форме, надeжной обороне и доминированию в очных встречах. «Мирассол» не может выиграть шесть матчей и регулярно пропускает, что делает победу хозяев наиболее вероятным сценарием. Ожидается, что «Сантос» одержит победу с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

В 17 очных матчах «Сантос» одержал десять побед, «Мирассол» – две, ещe пять встреч завершились вничью. При этом хозяева не проигрывают в семи из девяти последних встреч и имеют преимущество на своeм поле. Текущая форма «Мирассола» – шесть матчей без побед и слабая атака, тогда как «Сантос» стабилен в обороне и редко уступает. Это создаeт серьeзный дисбаланс в пользу хозяев, которые должны уверенно взять три очка.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Сантоса» в основное время. Хорошая форма хозяев, их надeжная оборона и подавляющее преимущество в очных встречах, а также кризис «Мирассола» (шесть матчей без побед и катастрофическая защита) не оставляют сомнений в исходе. Гости способны забить, но их оборона слишком уязвима, чтобы претендовать на очки. Рекомендуемая ставка – победа «Сантоса» с коэффициентом 1,85. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 24 тура чемпионата Бразилии между «Сантосом» и «Мирассолом» состоится 24 августа 2026 года в Сантусе на стадионе «Эстадио Урбано Калдейра» и начнется в 00:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.