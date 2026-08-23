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«Сантос» – «Мирассол»: кто победит в матче 24 тура чемпионата Бразилии 2026

23 августа 2026 9:24
Сантос - Мирассол
24 авг. 2026, понедельник 00:30 | Бразилия. Серия А, 24 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Сантоса»
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Матч 24 тура бразильской Серии А между «Сантосом» и «Мирассолом» пройдет 24 августа 2026 года в Сантусе на стадионе «Эстадио Урбано Калдейра». Хозяева находятся в середине таблицы (14-е место, 25 очков) и не проигрывают в восьми из десяти последних матчей. Гости расположились строчкой ниже (17-е место, 23 очка) и не могут выиграть в шести последних встречах. При этом в очных противостояниях «Сантос» имеет явное преимущество – семь матчей без поражений в девяти последних играх против «Мирассола». Кто окажется сильнее – хозяева, которые стабильно набирают очки и уверенно играют против этого соперника, или гости, которые попытаются прервать свою неудачную серию и реабилитироваться за разгромное поражение в прошлом туре?

Кто победит в матче

«Сантос» подходит к игре с хорошей формой и явным преимуществом в очных встречах. Команда не проигрывает в восьми из десяти последних матчей, а в очных встречах с «Мирассолом» не уступает в семи из девяти последних игр. В атаке хозяева стабильны: в среднем за последние пять матчей они забивают 1,20 гола, а в защите действуют надeжно – пропускают всего 0,60 мяча за игру. В стартовых турах «Сантос» разгромил «Васко да Гама» (3:0) и прошeл «Ремо» в Кубке Бразилии (1:0), а в Копа Судамерикана сыграл вничью с «Макарой» (0:0). Хозяева уверенно играют на своeм поле и имеют психологическое преимущество над соперником, который не может победить уже шесть матчей.

«Мирассол» переживает серьeзный спад. Команда не выигрывает в шести последних матчах, а в атаке действует крайне слабо – в среднем 0,60 гола за последние пять игр, хотя в очных встречах с «Сантосом» гости забивают в пяти последних матчах. Однако оборона «Мирассола» катастрофична: в среднем 2,00 пропущенных мяча за последние пять игр, и они пропускают в десяти из двенадцати последних матчей. В прошлом туре «Мирассол» потерпел разгром от «Фламенго» (1:5), а в Кубке Либертадорес с трудом прошeл ЛДУ Кито по пенальти. Гостям будет крайне сложно прервать свою неудачную серию против такого организованного соперника, особенно на выезде.

Итоговый вывод: «Сантос» является явным фаворитом благодаря отличной форме, надeжной обороне и доминированию в очных встречах. «Мирассол» не может выиграть шесть матчей и регулярно пропускает, что делает победу хозяев наиболее вероятным сценарием. Ожидается, что «Сантос» одержит победу с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

В 17 очных матчах «Сантос» одержал десять побед, «Мирассол» – две, ещe пять встреч завершились вничью. При этом хозяева не проигрывают в семи из девяти последних встреч и имеют преимущество на своeм поле. Текущая форма «Мирассола» – шесть матчей без побед и слабая атака, тогда как «Сантос» стабилен в обороне и редко уступает. Это создаeт серьeзный дисбаланс в пользу хозяев, которые должны уверенно взять три очка.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 3 (75%)
Побед - 1 (25%)
4
Забитых мячей
7
1
В среднем за матч
1.75
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч
Бразилия. Серия А, 15 тур
Мирассол
3 : 0
20.07.2025
Сантос
Самая крупная ничья
Бразилия. Серия А, 5 тур
Мирассол
2 : 2
11.03.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 24 тур
Сантос
1 : 1
24.08.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 5 тур
Мирассол
2 : 2
11.03.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сантос
1 : 1
20.11.2025
Мирассол
Бразилия. Серия А, 15 тур
Мирассол
3 : 0
20.07.2025
Сантос

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Сантос
77
Габриэл Бразао
ВР
31
Гонсало Эскобар
ЛЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
10
Неймар
(К) ЛВ
33
Рони
ЛВ
48
Густаво Перейра
ОП
15
Виллиан Арао
ОП
5
João Schmidt
ЦП
22
Альваро Барреаль
ПВ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Алекси "Кука" Стивал
Мирассол
22
Вальтер
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
3
Willian Machado
ЦЗ
34
Жуан Виктор
(К) ЦЗ
44
Gabriel
ЦЗ
32
Игор Формига
ПЗ
77
Алессон
ЛВ
25
Нето Моура
ЦП
55
Gustavo Cazonatti
ЦП
33
Карлос Эдуардо
АП
30
Bruno Santos
ЦФ
Главный тренер
Иван Байтелло
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
42
João Alencar
ЦЗ
26
João Paulo Ananias
ЦЗ
17
Густаво Кабальеро
ЛВ
21
Мойзес
ЛВ
28
Кристиан Олива
ОП
81
Samuel Mendes
ЦП
16
Тасиано
ЦП
8
Gabriel Bontempo
ЦП
30
Мигелито
АП
32
Бенхамин Роллхайзер
ПВ
27
Davizinho
ЦФ
Мирассол
12
Виктор Луис
ЛЗ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ПЗ
80
Валлисон
ОП
5
Japa
ЦП
10
Чико
АП
7
Шейлон
АП
19
Густаво Москито
ПВ
9
Андре Луис
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
96
Carlos Eduardo
ЦФ
17
Fernandinho
ЦФ
3-2-1-3-1
77
Бразао
31
Эскобар
14
Перес
18
Винисиус
48
Перейра
15
Арао
5
33
Рони
10
Неймар
22
Барреаль
9
Барбоза
3-2-2-2-1
22
Вальтер
3
34
Виктор
44
32
Формига
6
Рейналдо
25
Моура
55
33
Карлос Эдуардо
77
Алессон
30
9
Барбоза
17
Кабальеро
17
Кабальеро
9
Барбоза
18
Винисиус
27
27
18
Винисиус
22
Барреаль
16
Тасиано
16
Тасиано
22
Барреаль
5
32
Роллхайзер
32
Роллхайзер
5
33
Рони
8
8
33
Рони
33
Карлос Эдуардо
5
5
33
Карлос Эдуардо
44
2
Оливейра
2
Оливейра
44
77
Алессон
17
17
77
Алессон
Остались в запасе
Сантос
Мирассол
21
Мойзес
ЛВ
30
Мигелито
АП
81
Samuel Mendes
ЦП
28
Кристиан Олива
ОП
42
João Alencar
ЦЗ
26
João Paulo Ananias
ЦЗ
34
Жоао Пауло
ВР
Главный тренер
Алекси "Кука" Стивал
9
Андре Луис
ЦФ
10
Чико
АП
7
Шейлон
АП
20
Даниэл Борхес
ПЗ
12
Виктор Луис
ЛЗ
23
Alex Muralha
ЦФ
96
Carlos Eduardo
ЦФ
80
Валлисон
ОП
19
Густаво Москито
ПВ
Главный тренер
Иван Байтелло
Остались в запасе
21
Мойзес
ЛВ
30
Мигелито
АП
81
Samuel Mendes
ЦП
28
Кристиан Олива
ОП
42
João Alencar
ЦЗ
26
João Paulo Ananias
ЦЗ
34
Жоао Пауло
ВР
Остались в запасе
9
Андре Луис
ЦФ
10
Чико
АП
7
Шейлон
АП
20
Даниэл Борхес
ПЗ
12
Виктор Луис
ЛЗ
23
Alex Muralha
ЦФ
96
Carlos Eduardo
ЦФ
80
Валлисон
ОП
19
Густаво Москито
ПВ
Главный тренер
Алекси "Кука" Стивал
Главный тренер
Иван Байтелло
Сантос
Точно не сыграют
Vinicius Rodrigues Lira
ЦЗ
Лукас Вериссимо
ЦЗ
Габриэль Менино
ЦП
Мирассол
Точно не сыграют
Эдсон Кариока
РФ
Денилсон
АП
Хосе Альдо
ЦП
Негеба
РФ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Сантоса» в основное время. Хорошая форма хозяев, их надeжная оборона и подавляющее преимущество в очных встречах, а также кризис «Мирассола» (шесть матчей без побед и катастрофическая защита) не оставляют сомнений в исходе. Гости способны забить, но их оборона слишком уязвима, чтобы претендовать на очки. Рекомендуемая ставка – победа «Сантоса» с коэффициентом 1,85. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 24 тура чемпионата Бразилии между «Сантосом» и «Мирассолом» состоится 24 августа 2026 года в Сантусе на стадионе «Эстадио Урбано Калдейра» и начнется в 00:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.

«Сантос» – «Мирассол»: смотреть онлайн.

1.85
Победа «Сантоса»
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Автор: Мещеряков Денис
Бразилия. Серия А Мирассол Сантос
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