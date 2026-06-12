Матч 1 тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Катара и Швейцарии пройдет 13 июня 2026 года в Санта-Кларе на стадионе «Ливайс Стэдиум». Команды подходят к игре с противоположными тенденциями: швейцарцы результативны (1,80 гола в среднем за последние пять матчей) и не проигрывают в 13 из 15 последних встреч, тогда как катарцы испытывают серьезные проблемы в атаке (0,60 гола за игру). Однако оборона Катара выглядит надежно (0,80 пропущенных в среднем), а Швейцария пропускает в пяти из семи последних матчей (1,40 в среднем). Сможет ли азиатская команда навязать борьбу явному фавориту, или же класс европейцев возьмет верх?
Кто победит в матче
Сборная Катара делает ставку на оборону: в последних пяти матчах команда пропустила всего четыре гола (0,80 в среднем за игру). При этом катарцы крайне мало забивают – три гола в пяти последних встречах, то есть 0,60 за матч. В товарищеских играх перед турниром Катар сыграл вничью с Сальвадором (0:0) и уступил Ирландии (0:1), что говорит о нехватке остроты в атаке. Тем не менее способность не пропускать на протяжении длительных отрезков может стать ключевым фактором в матче с более сильным соперником.
Сборная Швейцарии подходит к турниру в отличной атакующей форме: девять голов в последних пяти матчах (1,80 в среднем за игру). Команда не проигрывает в 13 из 15 последних встреч и забивает в пяти из семи последних матчей. Однако оборона швейцарцев вызывает вопросы – они пропускают в пяти из семи последних игр, а средний показатель пропущенных за последние пять матчей составляет 1,40 гола. Разгром от Германии (3:4) и ничья с Австралией (1:1) показывают, что при всей своей результативности Швейцария уязвима сзади.
Несмотря на колоссальную разницу в классе и коэффициентах (победа Швейцарии оценивается в 1,22), катарская оборона способна преподнести сюрприз. Швейцария пропускает почти в каждом матче, а Катар, хоть и мало забивает, но имеет опыт ничьих с равными соперниками. Учитывая, что в единственной личной встрече (2018 год) Катар сенсационно обыграл Швейцарию (1:0), а нынешняя оборона хозяев надежна, нельзя исключать, что азиатская команда сумеет уйти от поражения. Наш вывод: наиболее вероятный исход – победа Швейцарии, но с учетом высокого коэффициента на то, что Катар не проиграет, рискнуть стоит именно на этот вариант.
Форма и история личных встреч
В единственной очной встрече (2018 год) Катар сенсационно обыграл Швейцарию со счетом 1:0, что дает психологическое преимущество азиатской команде. При этом Швейцария не проигрывает в 13 из 15 последних матчей, но пропускает в пяти из семи последних, а Катар отличается надежной обороной (0,80 пропущенных в среднем за пять игр). Эта статистика указывает на то, что швейцарцам будет непросто взломать оборону соперника, а катарцы способны повторить успех прошлой личной встречи.
Прогноз на победителя
Катар не проиграет (двойной исход Х1). Катарцы обладают надежной обороной (0,80 пропущенных в среднем за последние пять матчей) и уже обыгрывали Швейцарию в 2018 году. Швейцария же пропускает в пяти из семи последних встреч (1,40 в среднем), что дает азиатской команде шанс уйти от поражения. Ставка на Х1 с коэффициентом 4,15. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.
Время начала и трансляция
Матч 1 тура группового этапа между сборными Катара и Швейцарии состоится 13 июня 2026 года в Санта-Кларе на стадионе «Ливайс Стэдиум» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на каналах «Матч ТВ», «Матч! Премьер», «Матч! Футбол 1».