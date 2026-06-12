Матч 1 тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Катара и Швейцарии пройдет 13 июня 2026 года в Санта-Кларе на стадионе «Ливайс Стэдиум». Команды подходят к игре с противоположными тенденциями: швейцарцы результативны (1,80 гола в среднем за последние пять матчей) и не проигрывают в 13 из 15 последних встреч, тогда как катарцы испытывают серьезные проблемы в атаке (0,60 гола за игру). Однако оборона Катара выглядит надежно (0,80 пропущенных в среднем), а Швейцария пропускает в пяти из семи последних матчей (1,40 в среднем). Сможет ли азиатская команда навязать борьбу явному фавориту, или же класс европейцев возьмет верх?

Кто победит в матче

Сборная Катара делает ставку на оборону: в последних пяти матчах команда пропустила всего четыре гола (0,80 в среднем за игру). При этом катарцы крайне мало забивают – три гола в пяти последних встречах, то есть 0,60 за матч. В товарищеских играх перед турниром Катар сыграл вничью с Сальвадором (0:0) и уступил Ирландии (0:1), что говорит о нехватке остроты в атаке. Тем не менее способность не пропускать на протяжении длительных отрезков может стать ключевым фактором в матче с более сильным соперником.

Сборная Швейцарии подходит к турниру в отличной атакующей форме: девять голов в последних пяти матчах (1,80 в среднем за игру). Команда не проигрывает в 13 из 15 последних встреч и забивает в пяти из семи последних матчей. Однако оборона швейцарцев вызывает вопросы – они пропускают в пяти из семи последних игр, а средний показатель пропущенных за последние пять матчей составляет 1,40 гола. Разгром от Германии (3:4) и ничья с Австралией (1:1) показывают, что при всей своей результативности Швейцария уязвима сзади.

Несмотря на колоссальную разницу в классе и коэффициентах (победа Швейцарии оценивается в 1,22), катарская оборона способна преподнести сюрприз. Швейцария пропускает почти в каждом матче, а Катар, хоть и мало забивает, но имеет опыт ничьих с равными соперниками. Учитывая, что в единственной личной встрече (2018 год) Катар сенсационно обыграл Швейцарию (1:0), а нынешняя оборона хозяев надежна, нельзя исключать, что азиатская команда сумеет уйти от поражения. Наш вывод: наиболее вероятный исход – победа Швейцарии, но с учетом высокого коэффициента на то, что Катар не проиграет, рискнуть стоит именно на этот вариант.

Форма и история личных встреч

В единственной очной встрече (2018 год) Катар сенсационно обыграл Швейцарию со счетом 1:0, что дает психологическое преимущество азиатской команде. При этом Швейцария не проигрывает в 13 из 15 последних матчей, но пропускает в пяти из семи последних, а Катар отличается надежной обороной (0,80 пропущенных в среднем за пять игр). Эта статистика указывает на то, что швейцарцам будет непросто взломать оборону соперника, а катарцы способны повторить успех прошлой личной встречи.

Личные встречи 50% (1) 50% (1) 0% (0) 2 Забитых мячей 1 1 В среднем за матч 0.5 1:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 0:1 Самая крупная ничья: 1:1 Чемпионат мира, 1 тур Катар 1 : 1 Швейцария Товарищеские матчи. Сборные, Швейцария 0 : 1 Катар



Составы команд Стартовые составы Запасные игроки Расстановка Катар 1 Mahmud Abunad ВР 14 Хомам Ахмед ЛЗ 13 A. Al Oui ЦЗ 2 Педро Мигель ЦЗ 5 Яссем Габер Абдусаллам ЦЗ 4 Gueye Laye ЦП 23 Ассим Мадибо ЦП 8 Эдмилсон Жуниор ЛВ 16 Буалем Хухи (К) ПВ 15 Y. Abdurisag ЦФ 11 Акрам Афиф ЦФ Главный тренер Хулен Лопетеги Швейцария 1 Грегор Кобель ВР 13 Рикардо Родригес ЛЗ 5 Мануэль Аканджи ЦЗ 4 Нико Эльведи ЦЗ 10 Гранит Джака (К) ОП 6 Денис Закария ОП 20 Михел Эбишер ЦП 8 Ремо Фройлер ЦП 17 Рубен Варгас ЛВ 11 Дан Ндой ПВ 7 Брель Эмболо ЦФ Главный тренер Мурат Якин Катар 22 Мешаал Баршам ВР 21 Салах Закария ВР 18 Султан Аль-Брейк ЛЗ 3 Лукас Мендес ЦЗ 25 Al-Hashmi Al-Hussain ЦЗ 12 Карим Будиаф ЦП 20 Ахмед Фати ЦП 26 Mohamed Naceur Almanai ЦП 6 Атем Абдулазиз ЦП 7 Ахмед Аль-Аелдин ЛВ 17 Ахмед Аль-Ганехи ПВ 24 T. Jamshid ЦФ 10 Хасан Аль-Хайдос ЦФ 19 Алмоез Али ЦФ 9 Мохаммед Мунтари ЦФ Швейцария 21 Марвин Келлер ВР 12 Ивон Мвого ВР 2 Миро Мухайм ЛЗ 24 Ауреле Аменда ЦЗ 18 Эрай Джемерт ЦЗ 25 Лука Жакес ЦЗ 3 Силвэн Видмер ПЗ 14 Ардон Яшари ОП 9 Йоан Манзамби ЦП 22 Фабиан Ридер ЦП 15 Джибриль Соу ЦП 16 Кристиан Фасснахт ПП 19 Ноа Окафор ЦФ 23 Зеки Амдуни ЦФ 26 Седрик Иттен ЦФ 4-2-2-2 1 14 Ахмед 2 Мигель 5 Абдусаллам 13 4 23 Мадибо 8 Жуниор 16 Хухи 11 Афиф 15 3-2-2-2-1 1 Кобель 5 Аканджи 4 Эльведи 13 Родригес 10 Джака 6 Закария 20 Эбишер 8 Фройлер 11 Ндой 17 Варгас 7 Эмболо 5 Абдусаллам 12 Будиаф 12 Будиаф 5 Абдусаллам 20 Фати 20 Фати 23 Мадибо 26 26 23 Мадибо 15 7 Аль-Аелдин 7 Аль-Аелдин 15 8 Жуниор 10 Аль-Хайдос 10 Аль-Хайдос 8 Жуниор 13 Родригес 2 Мухайм 2 Мухайм 13 Родригес 8 Фройлер 14 Яшари 14 Яшари 8 Фройлер 11 Ндой 9 Манзамби 9 Манзамби 11 Ндой 20 Эбишер 22 Ридер 22 Ридер 20 Эбишер 17 Варгас 23 Амдуни 23 Амдуни 17 Варгас Остались в запасе Катар Швейцария 22 Мешаал Баршам ВР 21 Салах Закария ВР 18 Султан Аль-Брейк ЛЗ 3 Лукас Мендес ЦЗ 25 Al-Hashmi Al-Hussain ЦЗ 6 Атем Абдулазиз ЦП 17 Ахмед Аль-Ганехи ПВ 24 T. Jamshid ЦФ 19 Алмоез Али ЦФ 9 Мохаммед Мунтари ЦФ Главный тренер Хулен Лопетеги 21 Марвин Келлер ВР 12 Ивон Мвого ВР 24 Ауреле Аменда ЦЗ 18 Эрай Джемерт ЦЗ 25 Лука Жакес ЦЗ 3 Силвэн Видмер ПЗ 15 Джибриль Соу ЦП 16 Кристиан Фасснахт ПП 19 Ноа Окафор ЦФ 26 Седрик Иттен ЦФ Главный тренер Мурат Якин Остались в запасе 22 Мешаал Баршам ВР 21 Салах Закария ВР 18 Султан Аль-Брейк ЛЗ 3 Лукас Мендес ЦЗ 25 Al-Hashmi Al-Hussain ЦЗ 6 Атем Абдулазиз ЦП 17 Ахмед Аль-Ганехи ПВ 24 T. Jamshid ЦФ 19 Алмоез Али ЦФ 9 Мохаммед Мунтари ЦФ Остались в запасе 21 Марвин Келлер ВР 12 Ивон Мвого ВР 24 Ауреле Аменда ЦЗ 18 Эрай Джемерт ЦЗ 25 Лука Жакес ЦЗ 3 Силвэн Видмер ПЗ 15 Джибриль Соу ЦП 16 Кристиан Фасснахт ПП 19 Ноа Окафор ЦФ 26 Седрик Иттен ЦФ Главный тренер Хулен Лопетеги Главный тренер Мурат Якин

Прогноз на победителя

Катар не проиграет (двойной исход Х1). Катарцы обладают надежной обороной (0,80 пропущенных в среднем за последние пять матчей) и уже обыгрывали Швейцарию в 2018 году. Швейцария же пропускает в пяти из семи последних встреч (1,40 в среднем), что дает азиатской команде шанс уйти от поражения. Ставка на Х1 с коэффициентом 4,15. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура группового этапа между сборными Катара и Швейцарии состоится 13 июня 2026 года в Санта-Кларе на стадионе «Ливайс Стэдиум» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на каналах «Матч ТВ», «Матч! Премьер», «Матч! Футбол 1».