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«Брентфорд» – «Кристал Пэлас»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 1.73

16 мая 2026 12:54
Брентфорд - Кристал Пэлас
17 мая 2026, воскресенье 17:00 | Англия. Премьер-лига, 37 тур
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1.73
Победа «Брентфорда»
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17 мая в 37-м туре АПЛ сыграют «Брентфорд» и «Кристал Пэлас». Матч в Лондоне начнется в 17:00 (мск).

«Брентфорд»

Команда Кита Эндрюса с 51 очком занимает 8-е место в АПЛ. «Брентфорд» добыл 14 побед, 9 ничьих и потерпел 13 поражений, разница мячей – 52:49.

Последние результаты:

  • 09.05.26 «Манчестер Сити» – «Брентфорд» – 3:0;
  • 02.05.26 «Брентфорд» – «Вест Хэм» – 3:0;
  • 27.04.26 «МЮ» – «Брентфорд» – 2:1.

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» набрал 44 очка и занимает 15-е место. Подопечные Оливера Гласнера добыли 11 побед, 11 ничьих и потерпели 14 поражений, разница мячей – 38:47.

Предыдущие результаты:

  • 13.05.26 «Манчестер Сити» – «КП» – 3:0;
  • 10.05.26 «КП» – «Эвертон» – 2:2;
  • 07.05.26 «КП» – «Шахтер» – 2:1.

Очные встречи

  • 01.11.25 «КП» – «Брентфорд» – 2:0;
  • 26.01.25 «КП» – «Брентфорд» – 1:2;
  • 18.08.24 «Брентфорд» – «КП» – 2:1.

Прогноз на матч «Брентфорд» – «Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» полностью сосредоточен на финале Лиги конференций. В АПЛ все задачи решены, так что можно спокойно доигрывать сезон. «Брентфорд» не теряет надежды попасть в еврокубковую зону, от которой сейчас отстает на 2 очка. Для этого нужно обязательно побеждать немотивированных «орлов».

  • Прогноз – П1 с кф. 1.73.
  • Прогноз на точный счет – 3:1 с кф. 13.00.

1.73
Победа «Брентфорда»
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Орлов Максим
Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас Брентфорд
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