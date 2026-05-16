16 мая 2026 12:54
Брентфорд - Кристал Пэлас
17 мая 2026, воскресенье 17:00 | Англия. Премьер-лига, 37 турПерейти в онлайн матча
17 мая в 37-м туре АПЛ сыграют «Брентфорд» и «Кристал Пэлас». Матч в Лондоне начнется в 17:00 (мск).
«Брентфорд»
Команда Кита Эндрюса с 51 очком занимает 8-е место в АПЛ. «Брентфорд» добыл 14 побед, 9 ничьих и потерпел 13 поражений, разница мячей – 52:49.
Последние результаты:
- 09.05.26 «Манчестер Сити» – «Брентфорд» – 3:0;
- 02.05.26 «Брентфорд» – «Вест Хэм» – 3:0;
- 27.04.26 «МЮ» – «Брентфорд» – 2:1.
«Кристал Пэлас»
«Кристал Пэлас» набрал 44 очка и занимает 15-е место. Подопечные Оливера Гласнера добыли 11 побед, 11 ничьих и потерпели 14 поражений, разница мячей – 38:47.
Предыдущие результаты:
- 13.05.26 «Манчестер Сити» – «КП» – 3:0;
- 10.05.26 «КП» – «Эвертон» – 2:2;
- 07.05.26 «КП» – «Шахтер» – 2:1.
Очные встречи
- 01.11.25 «КП» – «Брентфорд» – 2:0;
- 26.01.25 «КП» – «Брентфорд» – 1:2;
- 18.08.24 «Брентфорд» – «КП» – 2:1.
Прогноз на матч «Брентфорд» – «Кристал Пэлас»
«Кристал Пэлас» полностью сосредоточен на финале Лиги конференций. В АПЛ все задачи решены, так что можно спокойно доигрывать сезон. «Брентфорд» не теряет надежды попасть в еврокубковую зону, от которой сейчас отстает на 2 очка. Для этого нужно обязательно побеждать немотивированных «орлов».
- Прогноз – П1 с кф. 1.73.
- Прогноз на точный счет – 3:1 с кф. 13.00.