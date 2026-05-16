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17 мая в 37-м туре АПЛ сыграют «Брентфорд» и «Кристал Пэлас». Матч в Лондоне начнется в 17:00 (мск).

«Брентфорд»

Команда Кита Эндрюса с 51 очком занимает 8-е место в АПЛ. «Брентфорд» добыл 14 побед, 9 ничьих и потерпел 13 поражений, разница мячей – 52:49.

Последние результаты:

09.05.26 «Манчестер Сити» – «Брентфорд» – 3:0;

02.05.26 «Брентфорд» – «Вест Хэм» – 3:0;

27.04.26 «МЮ» – «Брентфорд» – 2:1.

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» набрал 44 очка и занимает 15-е место. Подопечные Оливера Гласнера добыли 11 побед, 11 ничьих и потерпели 14 поражений, разница мячей – 38:47.

Предыдущие результаты:

13.05.26 «Манчестер Сити» – «КП» – 3:0;

10.05.26 «КП» – «Эвертон» – 2:2;

07.05.26 «КП» – «Шахтер» – 2:1.

Очные встречи

01.11.25 «КП» – «Брентфорд» – 2:0;

26.01.25 «КП» – «Брентфорд» – 1:2;

18.08.24 «Брентфорд» – «КП» – 2:1.

Прогноз на матч «Брентфорд» – «Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» полностью сосредоточен на финале Лиги конференций. В АПЛ все задачи решены, так что можно спокойно доигрывать сезон. «Брентфорд» не теряет надежды попасть в еврокубковую зону, от которой сейчас отстает на 2 очка. Для этого нужно обязательно побеждать немотивированных «орлов».