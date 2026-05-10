11 мая состоится матч 36-го тура итальянской Серии А, в котором «Наполи» примет «Болонью». Хозяева уже лишились шансов на скудетто и гарантировали себе место в Лиге чемпионов, а гости доигрывают сезон в середине таблицы. Встреча двух команд без турнирной мотивации редко получается яркой, но класс и домашний статус неаполитанцев всe равно делают их фаворитами.

«Наполи»

Неаполитанцы пережили болезненный удар – чемпионство упущено, и теперь команда доигрывает сезон без сверхзадач. Психологически это непростой момент. С одной стороны, груз ответственности спал, и футболисты могут играть раскованно. С другой – неизбежен спад концентрации и желания. «Наполи» по-прежнему хорош в обороне: 0,60 пропущенных мяча в среднем за 5 последних встреч говорят о дисциплине. Атака забивает 1,20 гола за игру на том же отрезке, что неплохо, но не феноменально. Расмус Хейлунд с 14 голами в 41 матче остаeтся главной ударной силой. После нулевой ничьей с «Комо» команда разгромила «Кремонезе» (4:0), показав, что способна включаться даже без турнирного давления. Дома «Наполи» не проигрывает «Болонье» в 5 из 7 последних встреч.

«Болонья»

Гости также лишены мотивации. Команда не побеждает в 3 последних турах и забила всего 2 мяча в 5 последних встречах (0,40 в среднем). Риккардо Орсолини с 12 голами в 49 матчах не получает должной поддержки, а оборона пропускает в среднем 1,60 мяча за игру. После нулевой ничьей с «Кальяри», поражений от «Ромы» (0:2) и «Ювентуса» (0:2) «Болонья» выглядит командой, которая мысленно уже в отпуске. Однако есть нюанс: красно-синие стабильно забивают в 4 последних матчах, пусть и понемногу. Кроме того, в 5 из 7 последних очных встреч в Серии А «Болонья» не проигрывает «Наполи» – это даeт гостям психологическую опору.

Факты о командах:

«Наполи»

Пропускает в среднем 0,60 мяча за игру (последние 5 встреч)

Забивает в среднем 1,20 мяча за игру

Не проигрывает дома «Болонье» в 5 из 7 последних матчей

Лишился шансов на чемпионство, психологический спад возможен

«Болонья»

Без побед в 3 последних матчах

Забила всего 2 гола в 5 последних встречах

Пропускает в среднем 1,60 мяча за игру

Не проигрывает «Наполи» в 5 из 7 последних очных встреч в Серии А

История противостояний

«Наполи» не проигрывает дома в 5 из 7 последних матчей

«Болонья» не проигрывает в 5 из 7 последних очных встреч в чемпионате

Последняя встреча в Неаполе: победа «Наполи» (3:0)

Прогноз на матч «Наполи» – «Болонья»

Матч двух команд без турнирной мотивации, где на первый план выходят класс и история. «Наполи» выше по уровню и традиционно силeн дома. «Болонья» откровенно доигрывает сезон и почти не забивает, однако умеет цепляться за результат в матчах с неаполитанцами. Учитывая отсутствие давления на хозяев и их оборонительную надeжность, а также слабость атаки гостей, наиболее вероятным сценарием видится неяркая победа «Наполи» с минимальным счeтом.

Рекомендованные ставки: