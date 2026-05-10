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«Акрон» – «Ростов»: прогноз и ставки на матч 11 мая 2026 с коэффициентом 1.80

10 мая 2026 8:43
Акрон - Ростов
11 мая 2026, понедельник 13:00 | Россия. Премьер-лига, 29 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Обе забьют — да
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11 мая состоится матч 29-го тура Российской Премьер-лиги, в котором тольяттинский «Акрон» примет «Ростов». Обе команды находятся в нижней части таблицы и ведут борьбу за сохранение прописки в элите. Хозяева неудачно выступают дома и находятся в затяжной серии без побед на своeм поле, а гости чередуют яркие всплески с провалами и никак не могут обрести стабильность. Встреча обещает быть нервной и осторожной.

«Акрон»

Волжане столкнулись с серьeзной проблемой: команда не может выиграть дома на протяжении 5 матчей подряд. Это тревожный сигнал для клуба, который борется за выживание и обязан брать очки именно в родных стенах. «Акрон» пропускает в 9 из 11 последних встреч и в среднем 1,20 мяча за игру на дистанции 5 туров. Оборона действует нестабильно и допускает ошибки в простых ситуациях. В атаке дела обстоят чуть лучше: команда забивает в 8 из 10 последних матчей, а лучший бомбардир Жилсон Беншимол с 10 голами в 21 встрече продолжает оставаться главной угрозой для соперников. «Акрон» умеет создавать моменты и стабильно отличается, особенно против не самых организованных защитных порядков.

«Ростов»

Южан лихорадит весь сезон. Команда пропускает в 5 последних турах подряд и не может похвастать надeжностью в обороне – в среднем 1,00 пропущенных мяча за игру. Атака также не впечатляет: всего 0,80 забитых голов на том же отрезке. Лучший бомбардир Роналдо с 6 мячами в 25 матчах не показывает выдающейся результативности. Однако «Ростов» умеет собираться на выездах и отбирать очки у равных по классу команд – победа над «Динамо Махачкала» (2:1) в прошлом туре стала первым успехом после серии неудач. Кроме того, у ростовчан есть важный психологический момент: они проиграли «Акрону» в 3 из 4 последних очных встреч.

Факты о командах:

«Акрон»

  • Без побед дома в 5 последних матчах
  • Забивает в 8 из 10 последних встреч
  • Пропускает в 9 из 11 последних игр
  • Забивает «Ростову» в 4 последних очных матчах

«Ростов»

  • Пропускает в 5 последних турах подряд
  • Забивает в среднем 0,80 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Выиграл всего 1 из 5 последних матчей
  • Уступил «Акрону» в 3 из 4 последних очных игр

История противостояний

  • «Акрон» выиграл 3 из 4 последних личных встреч
  • «Акрон» забивает в 4 последних очных матчах
  • Последняя встреча: победа «Акрона» в гостях (1:0)

Прогноз на матч «Акрон» – «Ростов»

Обе команды не блещут стабильностью и испытывают проблемы в защите. «Акрон» отвратительно играет дома, но стабильно забивает и имеет историческое преимущество над «Ростовом» – три победы в четырeх последних встречах. «Ростов» пропускает в 5 турах подряд и обладает слабой атакой, однако сумел одержать победу в прошлом туре и может поймать кураж. Учитывая, что обе команды уязвимы в обороне, а «Акрон» забивает «Ростову» в четырeх очных матчах подряд, наиболее вероятным сценарием видится обмен голами.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.80
  • Ничья

1.80
Обе забьют — да
Сделать ставку
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Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Ростов Акрон
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