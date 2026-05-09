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Десятого мая 2026 года в 17:15 по Москве состоится поединок 29-го тура чемпионата России. Мотивированное битвой за выживание «Динамо» из Махачкалы отправится в гости к «Ахмату».

«Ахмат»

«Ахмат» Станислава Черчесова наслаждается жизнью в статусе середняка РПЛ. Тренерский штаб потихоньку ведет подготовку к следующей кампании и новым вызовам, футболисты – сидят на чемоданах и терпеливо ждут отпуск. Впрочем, и это не помешало грозненцам «хлопнуть» мотивированный «Пари НН» туром ранее.

Последние три игры:

Ахмат – Пари НН 2:0

Зенит – Ахмат 2:0

Ахмат – Балтика 1:1

«Динамо» Махачкала

«Динамовцы» под руководством мастера слова Вадима Евсеева отчаянно ведут борьбу за выживание, и все еще сохраняют шансы выбраться из зоны стыков. Выезд в Грозный – очередной «маленький финал» для «Динамо».

Последние три игры:

Динамо Махачкала – Ростов 1:2

Краснодар – Динамо Махачкала 2:1

Акрон – Динамо Махачкала 1:1

Очные встречи

Динамо Махачкала – Ахмат 1:0

Ахмат – Динамо Махачкала 1:1

Динамо Махачкала – Ахмат 1:0

Прогноз на матч «Ахмат» – «Динамо» Махачкала

«Динамо» цепляется за очки в каждом туре. Команда Евсеева показывает достойный футбол и учитывая ее мотивацию может покинуть Грозный не с пустыми руками. Полагаем, что Евсеев и сотоварищи сумеют разжиться как минимум одним зачетным баллом в ситуации, когда каждый пункт на вес золота.

Прогноз: «Динамо» не проиграет, коэффициент – 1,60. Прогноз на счет – 1:1.