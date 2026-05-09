Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Ахмат» – «Динамо» Махачкала: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 1.60

09 мая 2026 11:26
Ахмат - Динамо Мх
10 мая 2026, воскресенье 17:15 | Россия. Премьер-лига, 29 тур
Перейти в онлайн матча
1.60
«Динамо» не проиграет
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

Десятого мая 2026 года в 17:15 по Москве состоится поединок 29-го тура чемпионата России. Мотивированное битвой за выживание «Динамо» из Махачкалы отправится в гости к «Ахмату».

«Ахмат»

«Ахмат» Станислава Черчесова наслаждается жизнью в статусе середняка РПЛ. Тренерский штаб потихоньку ведет подготовку к следующей кампании и новым вызовам, футболисты – сидят на чемоданах и терпеливо ждут отпуск. Впрочем, и это не помешало грозненцам «хлопнуть» мотивированный «Пари НН» туром ранее.

Последние три игры:

  • Ахмат – Пари НН 2:0
  • Зенит – Ахмат 2:0
  • Ахмат – Балтика 1:1

«Динамо» Махачкала

«Динамовцы» под руководством мастера слова Вадима Евсеева отчаянно ведут борьбу за выживание, и все еще сохраняют шансы выбраться из зоны стыков. Выезд в Грозный – очередной «маленький финал» для «Динамо».

Последние три игры:

  • Динамо Махачкала – Ростов 1:2
  • Краснодар – Динамо Махачкала 2:1
  • Акрон – Динамо Махачкала 1:1

Очные встречи

  • Динамо Махачкала – Ахмат 1:0
  • Ахмат – Динамо Махачкала 1:1
  • Динамо Махачкала – Ахмат 1:0

Прогноз на матч «Ахмат» – «Динамо» Махачкала

«Динамо» цепляется за очки в каждом туре. Команда Евсеева показывает достойный футбол и учитывая ее мотивацию может покинуть Грозный не с пустыми руками. Полагаем, что Евсеев и сотоварищи сумеют разжиться как минимум одним зачетным баллом в ситуации, когда каждый пункт на вес золота.

Прогноз: «Динамо» не проиграет, коэффициент – 1,60. Прогноз на счет – 1:1.

1.60
«Динамо» не проиграет
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Воронцов Егор
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Ахмат
Другие прогнозы
06.11.2026
19:30
1.75
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив - Рубин
«Рубин» не проиграет (X2)
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
06.11.2026
22:00
2.25
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II - Зволле
Победа «Зволле»
06.11.2026
22:30
2.75
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург - Боруссия М
Победа «Боруссии М»
06.11.2026
22:45
1.80
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция - Удинезе
Тотал больше 2.5
06.11.2026
22:45
2.05
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза - Страсбур
Победа «Тулузы»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+