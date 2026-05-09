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«Милан» – «Аталанта»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 3.35

09 мая 2026 9:54
Милан - Аталанта
10 мая 2026, воскресенье 21:45 | Италия. Серия А, 36 тур
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3.35
Ничья
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10 мая состоится матч 36-го тура итальянской Серии А, в котором «Милан» примет «Аталанту». Обе команды решают серьeзные турнирные задачи: «россонери» борются за место в Лиге чемпионов, а бергамаски пытаются пробиться в еврокубковую зону. Однако текущая форма обоих коллективов вызывает вопросы, и встреча рискует превратиться в вязкое тактическое противостояние.

«Милан»

Миланский гранд откровенно буксует на финише сезона. Поражение от «Сассуоло» (0:2) стало третьим за 5 последних туров. До этого были нулевая ничья с «Ювентусом», минимальная победа над «Вероной» (1:0) и разгромные поражения от «Удинезе» (0:3) и «Наполи» (0:1). Атака пребывает в глубочайшем кризисе – всего 1 забитый мяч за 5 последних игр (0,20 в среднем). Лучший бомбардир Кристиан Пулишич (10 голов в 32 матчах) не может в одиночку вытянуть команду. В обороне дела обстоят чуть лучше – 6 пропущенных мячей (1,20 в среднем), но общий баланс ужасает. «Милан» забивает в 10 из 12 последних очных встреч с «Аталантой», что оставляет надежду на выход из голевого оцепенения.

«Аталанта»

Бергамаски также переживают непростой период. Безвыигрышная серия в Серии А достигла 4 матчей. Нулевая ничья с «Дженоа» стала продолжением череды неудач после поражений от «Кальяри» (2:3), «Ювентуса» (0:1) и ничьей с «Ромой» (1:1). В Кубке Италии команда также вылетела от «Лацио» в серии пенальти. Лучший снайпер Джанлука Скамакка (14 голов в 37 матчах) потерял былую остроту. В последних 5 играх забито 4 мяча (0,80 в среднем) и пропущено 6 (1,20). Однако есть важный козырь: «Аталанта» не проигрывает «Милану» в 6 последних очных матчах и стабильно забивает в них.

Факты о командах:

«Милан»

  • Всего 1 гол в последних 5 матчах
  • В среднем: 0,20 забито, 1,20 пропущено (последние 5 игр)
  • Поражения в 3 из 5 последних туров
  • Забивает в 10 из 12 последних очных встреч с «Аталантой»

«Аталанта»

  • Без побед в 5 последних матчах во всех турнирах
  • В среднем: 0,80 забито, 1,20 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает «Милану» в 6 последних личных встречах
  • Забивает в 6 последних очных матчах с «Миланом»

История противостояний

  • «Аталанта» не проигрывает в 6 последних встречах с «Миланом»
  • «Аталанта» забивает в 6 последних очных матчах
  • «Милан» забивает в 10 из 12 последних игр против «Аталанты»
  • Последняя встреча: ничья в Бергамо (1:1)

Прогноз на матч «Милан» – «Аталанта»

Матч двух команд, оказавшихся в игровом кризисе. «Милан» катастрофически не забивает, но при этом исторически успешно действует против «Аталанты» на своeм поле. Бергамаски уверенно играют с «россонери» в последние годы и неизменно отличаются в очных встречах. Учитывая обоюдные проблемы в созидании и вязкий характер подобных противостояний, наиболее вероятным сценарием видится низовая ничья или минимальная победа одной из сторон. Тем не менее, статистика говорит за голы в обе стороны, пусть и в небольшом количестве.

Рекомендованные ставки:

  • Ничья – коэффициент 3.35
  • Тотал меньше 2,5

3.35
Ничья
Сделать ставку
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Автор: Гроховский Сергей
Италия. Серия А Аталанта Милан
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