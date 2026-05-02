3 мая на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме состоится матч 35-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Астон Вилла» примет «Тоттенхэм». Встреча команд с разными турнирными задачами: хозяева борются за место в Лиге чемпионов, а гости отчаянно пытаются выбраться из зоны вылета.

«Астон Вилла»

Бирмингемцы подходят к матчу после поражения в полуфинале Лиги Европы от «Ноттингем Форест» (0:1) и гостевого поражения от «Фулхэма» (0:1) в АПЛ. Команда пропускает в трeх последних матчах чемпионата, но демонстрирует отличную результативность – 9 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.80 гола за матч. Олли Уоткинс с 15 голами в 49 матчах является лучшим бомбардиром. «Астон Вилла» одержала 4 победы подряд в очных матчах против «Тоттенхэма» и забивает в пяти последних встречах.

«Тоттенхэм»

«Шпоры» подходят к матчу после гостевой победы над «Вулверхэмптоном» (1:0) и пытаются выбраться из зоны вылета. Команда пропускает в 12 из 14 последних матчей и демонстрирует нестабильную игру. Ришарлисон с 10 голами в 39 матчах является лучшим бомбардиром. «Тоттенхэм» забивает в 7 из 9 последних очных матчей против «Астон Виллы», но проиграл 4 последних встречи.

Факты о командах

«Астон Вилла»

Пропускает в 3 последних матчах АПЛ

В последних 5 играх забивает в среднем 1.80 гола за игру

Победа в 4 последних очных матчах против «Тоттенхэма»

Забивает в 5 последних очных матчах против «Тоттенхэма»

Поражение в последнем матче АПЛ от «Фулхэма» (0:1)

«Тоттенхэм»

В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за игру

Пропускает в 12 из 14 последних матчей

Проиграл 4 последних очных матча против «Астон Виллы»

Забивает в 7 из 9 последних очных матчей против «Астон Виллы»

Победа в последнем матче над «Вулверхэмптоном» (1:0)

Прогноз на матч «Астон Вилла» – «Тоттенхэм»

«Астон Вилла» имеет впечатляющее историческое доминирование над «Тоттенхэмом» и одержала 4 победы подряд в очных матчах. Хозяева демонстрируют отличную результативность и будут мотивированы реабилитироваться за поражение в Лиге Европы. «Тоттенхэм» пропускает в большинстве матчей, что может стать решающим фактором. Ожидаем уверенную победу хозяев.

Рекомендованные ставки