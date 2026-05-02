Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Астон Вилла» – «Тоттенхэм»: прогноз и ставки на матч 3 мая 2026 с коэффициентом 2.17

02 мая 2026 9:51
Астон Вилла - Тоттенхэм
03 мая 2026, воскресенье 21:00 | Англия. Премьер-лига, 35 тур
Перейти в онлайн матча
2.17
Победа «Астон Виллы»
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

3 мая на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме состоится матч 35-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Астон Вилла» примет «Тоттенхэм». Встреча команд с разными турнирными задачами: хозяева борются за место в Лиге чемпионов, а гости отчаянно пытаются выбраться из зоны вылета.

«Астон Вилла»

Бирмингемцы подходят к матчу после поражения в полуфинале Лиги Европы от «Ноттингем Форест» (0:1) и гостевого поражения от «Фулхэма» (0:1) в АПЛ. Команда пропускает в трeх последних матчах чемпионата, но демонстрирует отличную результативность – 9 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.80 гола за матч. Олли Уоткинс с 15 голами в 49 матчах является лучшим бомбардиром. «Астон Вилла» одержала 4 победы подряд в очных матчах против «Тоттенхэма» и забивает в пяти последних встречах.

«Тоттенхэм»

«Шпоры» подходят к матчу после гостевой победы над «Вулверхэмптоном» (1:0) и пытаются выбраться из зоны вылета. Команда пропускает в 12 из 14 последних матчей и демонстрирует нестабильную игру. Ришарлисон с 10 голами в 39 матчах является лучшим бомбардиром. «Тоттенхэм» забивает в 7 из 9 последних очных матчей против «Астон Виллы», но проиграл 4 последних встречи.

Факты о командах

«Астон Вилла»

  • Пропускает в 3 последних матчах АПЛ
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.80 гола за игру
  • Победа в 4 последних очных матчах против «Тоттенхэма»
  • Забивает в 5 последних очных матчах против «Тоттенхэма»
  • Поражение в последнем матче АПЛ от «Фулхэма» (0:1)

«Тоттенхэм»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за игру
  • Пропускает в 12 из 14 последних матчей
  • Проиграл 4 последних очных матча против «Астон Виллы»
  • Забивает в 7 из 9 последних очных матчей против «Астон Виллы»
  • Победа в последнем матче над «Вулверхэмптоном» (1:0)

Прогноз на матч «Астон Вилла» – «Тоттенхэм»

«Астон Вилла» имеет впечатляющее историческое доминирование над «Тоттенхэмом» и одержала 4 победы подряд в очных матчах. Хозяева демонстрируют отличную результативность и будут мотивированы реабилитироваться за поражение в Лиге Европы. «Тоттенхэм» пропускает в большинстве матчей, что может стать решающим фактором. Ожидаем уверенную победу хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Астон Виллы» – коэффициент 2.17
  • Индивидуальный тотал «Астон Виллы» больше 1.5

2.17
Победа «Астон Виллы»
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Мещеряков Денис
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Астон Вилла
Другие прогнозы
06.11.2026
18:00
1.95
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель - Арсенал
«Арсенал Дзержинск» не забьет
06.11.2026
19:30
1.75
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив - Рубин
«Рубин» не проиграет (X2)
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
06.11.2026
22:00
2.25
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II - Зволле
Победа «Зволле»
06.11.2026
22:30
2.75
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург - Боруссия М
Победа «Боруссии М»
06.11.2026
22:45
1.80
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция - Удинезе
Тотал больше 2.5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+