3 мая на стадионе «Виталити» в Борнмуте состоится матч 35-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Борнмут» примет «Кристал Пэлас». Встреча команд из середины турнирной таблицы обещает быть интересной. Хозяева имеют впечатляющую беспроигрышную серию, а гости продолжают выступление в Лиге Конференций.

«Борнмут»

«Вишни» подходят к матчу после домашней ничьей с «Лидсом» (2:2) и не проигрывают на протяжении 14 последних матчей АПЛ. Команда стабильно забивает в четырeх последних турах и демонстрирует отличную результативность – 8 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.60 гола за матч. Эли Жуниор Крупи с 11 голами в 31 матче является лучшим бомбардиром. «Борнмут» пропускает в четырeх последних матчах и играет вничью в трeх последних очных встречах против «Кристал Пэлас».

«Кристал Пэлас»

«Орлы» подходят к матчу после поражения от «Ливерпуля» (1:3) в АПЛ, но продолжают успешное выступление в Лиге Конференций, где в полуфинале обыграли «Шахтер» (3:1) на выезде. Команда демонстрирует неплохую результативность – 7 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.40 гола за матч. Исмаила Сарр с 18 голами в 36 матчах является лучшим бомбардиром и главной ударной силой.

Факты о командах

«Борнмут»

Не проигрывает в 14 последних матчах АПЛ

Забивает в 4 последних матчах АПЛ

Пропускает в 4 последних матчах АПЛ

В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола за игру

Играет вничью в 3 последних очных матчах против «Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас»

В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за игру

Забивает в 6 из 8 последних матчей

Пропускает в среднем 1.40 гола за игру

Играет вничью в 3 последних очных матчах против «Борнмута»

Победа в полуфинале Лиги Конференций над «Шахтером» (3:1)

Прогноз на матч «Борнмут» – «Кристал Пэлас»

«Борнмут» имеет впечатляющую беспроигрышную серию из 14 матчей и стабильно забивает. «Кристал Пэлас» находится на эмоциональном подъeме после успеха в Лиге Конференций, но может испытывать усталость после еврокубкового матча. Команды часто играют вничью в очных встречах. Ожидаем результативный футбол с небольшим преимуществом хозяев.

Рекомендованные ставки