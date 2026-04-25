26 апреля на «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде состоится матч 31-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Боруссия» Д примет «Фрайбург». Встреча команды, борющейся за чемпионство, и претендента на еврокубки обещает быть напряжeнной и результативной. Хозяева имеют впечатляющее историческое доминирование над соперником.

«Боруссия» Д

Дортмундцы подходят к матчу после неожиданного гостевого поражения от «Хоффенхайма» (1:2), которое осложнило борьбу за чемпионство. Команда демонстрирует хорошую результативность – 8 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.60 гола за матч. Серу Гирасси с 23 голами в 47 матчах является одним из лучших бомбардиров лиги и главной ударной силой. Исторически «Боруссия» доминирует над «Фрайбургом», не проигрывая в 8 последних матчах и забивая в 16 последних очных встречах.

«Фрайбург»

Гости подходят к матчу после поражения от «Штутгарта» (1:2) в полуфинале Кубка Германии, но в Бундеслиге команда демонстрирует отличную форму. «Фрайбург» забивает в 8 последних матчах во всех турнирах и в четырeх последних турах чемпионата. Атака гостей впечатляет – 10 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.00 гола за матч. Винченцо Грифо с 13 голами в 46 матчах является лучшим бомбардиром.

Факты о командах

«Боруссия» Д

Не проигрывает в 8 последних матчах против «Фрайбурга»

Забивает в 16 последних очных матчах против «Фрайбурга»

В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола за игру

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.00 гола за игру

Поражение в последнем матче от «Хоффенхайма» (1:2)

«Фрайбург»

Забивает в 4 последних матчах Бундеслиги

Забивает в 8 последних матчах во всех турнирах

В последних 5 играх забивает в среднем 2.00 гола за игру

В последних 5 играх пропускает в среднем 0.80 гола за игру

Пропускает в 16 последних очных матчах против «Боруссии»

Прогноз на матч «Боруссия» Д – «Фрайбург»

«Боруссия» Д имеет колоссальное историческое преимущество в очных противостояниях и не проигрывает «Фрайбургу» на протяжении восьми последних матчей. Дортмундцы забивают в 16 последних очных встречах и будут предельно мотивированы после поражения от «Хоффенхайма». «Фрайбург» находится в хорошей форме, но «Сигнал Идуна Парк» – крайне сложное место для гостей. Ожидаем результативный футбол с победой хозяев.

