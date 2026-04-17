18 апреля в 4-м туре чемпионата Беларуси «Динамо-Брест» сыграет против «Барановичей». Хозяева выглядят более организованной командой, тогда как гости пока не набрали ни одного очка и испытывают серьезные проблемы в атаке.
«Динамо-Брест»
«Динамо-Брест» занимает 14 место с 3 очками. Победа над «Ислочью» (1:0) в прошлом туре стала важным шагом для команды. В последних пяти матчах клуб забил всего 3 мяча, но при этом старается играть дисциплинированно в обороне. В матчах против слабых соперников «Динамо-Брест» делает ставку на контроль игры и минимальный результат.
«Барановичи»
«Барановичи» находятся на последнем месте без набранных очков. Команда проиграла все три матча и пропустила 9 голов. В последних пяти играх клуб забил лишь 1 мяч, что говорит о серьезных проблемах в атаке. Оборона также допускает большое количество ошибок.
Факты о командах
«Динамо-Брест»
- Победа в последнем туре
- В среднем 0.60 гола за матч
- В среднем 1.00 пропущенного
- Не пропускает в очных матчах
- Более стабильная игра в обороне
«Барановичи»
- 3 поражения подряд
- 11 пропущенных в 5 матчах
- В среднем 0.20 гола за игру
- Самая слабая атака среди команд внизу таблицы
- Регулярные ошибки в защите
Прогноз на матч «Динамо-Брест» – «Барановичи»
«Динамо-Брест» должен контролировать ход встречи. «Барановичи» слабо реализуют моменты и редко забивают, что делает сценарий с сухой победой хозяев наиболее вероятным. При этом атакующий потенциал «Динамо-Брест» ограничен, поэтому разгром маловероятен.
Рекомендованные ставки:
- Обе забьют – нет – коэффициент 1.45