Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Динамо-Брест» – «Барановичи»: прогноз и ставки на матч 18 апреля 2026 с коэффициентом 1.45

17 апреля 2026 10:45
Динамо-Брест - Барановичи
18 апр. 2026, суббота 20:00 | Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.45
Обе забьют – нет
Сделать ставку

18 апреля в 4-м туре чемпионата Беларуси «Динамо-Брест» сыграет против «Барановичей». Хозяева выглядят более организованной командой, тогда как гости пока не набрали ни одного очка и испытывают серьезные проблемы в атаке.

«Динамо-Брест»

«Динамо-Брест» занимает 14 место с 3 очками. Победа над «Ислочью» (1:0) в прошлом туре стала важным шагом для команды. В последних пяти матчах клуб забил всего 3 мяча, но при этом старается играть дисциплинированно в обороне. В матчах против слабых соперников «Динамо-Брест» делает ставку на контроль игры и минимальный результат.

«Барановичи»

«Барановичи» находятся на последнем месте без набранных очков. Команда проиграла все три матча и пропустила 9 голов. В последних пяти играх клуб забил лишь 1 мяч, что говорит о серьезных проблемах в атаке. Оборона также допускает большое количество ошибок.

Факты о командах

«Динамо-Брест»

  • Победа в последнем туре
  • В среднем 0.60 гола за матч
  • В среднем 1.00 пропущенного
  • Не пропускает в очных матчах
  • Более стабильная игра в обороне

«Барановичи»

  • 3 поражения подряд
  • 11 пропущенных в 5 матчах
  • В среднем 0.20 гола за игру
  • Самая слабая атака среди команд внизу таблицы
  • Регулярные ошибки в защите

Прогноз на матч «Динамо-Брест» – «Барановичи»

«Динамо-Брест» должен контролировать ход встречи. «Барановичи» слабо реализуют моменты и редко забивают, что делает сценарий с сухой победой хозяев наиболее вероятным. При этом атакующий потенциал «Динамо-Брест» ограничен, поэтому разгром маловероятен.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – нет – коэффициент 1.45

Автор: Орлов Максим
Беларусь. Высшая лига Барановичи Динамо-Брест
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 