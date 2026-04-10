«Витебск» – БАТЭ: прогноз и ставки на матч 11 апреля 2026 с коэффициентом 1.5

10 апреля 2026 10:00
Витебск - БАТЭ
11 апр. 2026, суббота 16:00 | Беларусь. Высшая лига, 3 тур
11 апреля в рамках 3-го тура белорусской Высшей лиги «Витебск» примет БАТЭ. Хозяева находятся в кризисной форме, гости стартовали с победы. Обе команды имеют смешанную статистику личных встреч.

«Витебск»

Хозяева подходят к матчу в кризисной форме. Команда не может выиграть в 5 последних матчах и пропускает в 5 последних. В последних 5 играх «Витебск» забил 2.40 гола в среднем и пропустил 1.40. Атака выглядит мощно, но оборона уязвима. В личных встречах с БАТЭ дома «Витебск» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.

БАТЭ

Гости подходят к матчу в хорошей форме. Команда не проигрывает в 5 из 7 последних матчей и не пропускает в 3 последних. В последних 5 играх БАТЭ забил 1.40 гола в среднем и пропустил 0.40. Оборона выглядит надeжно. В личных встречах с «Витебском» в гостях БАТЭ не проигрывает в 6 из 8 последних матчей.

Факты о командах

«Витебск»

  • Не может выиграть в 5 последних матчах

  • Пропускает в 5 последних матчах

  • В среднем: 2.40 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних очных матчей с БАТЭ

БАТЭ

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

  • Не пропускает в 3 последних матчах

  • В среднем: 1.40 забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних гостевых очных матчей с «Витебском»

Прогноз на матч «Витебск» – БАТЭ

Ожидается встреча команды с мощной атакой («Витебск») против коллектива с надeжной обороной (БАТЭ). «Витебск» много забивает, но и много пропускает. БАТЭ имеет преимущество в личных встречах на выезде. Учитывая, что «Витебск» не может выиграть 5 матчей, а БАТЭ не пропускает 3 матча, наиболее вероятным сценарием выглядит как минимум непроигрыш гостей.

Рекомендованные ставки

  • БАТЭ не проиграет (X2) – коэффициент 1.5
  • Тотал меньше 2.5 голов

Автор: Бестужев Павел
Беларусь. Высшая лига БАТЭ Витебск
