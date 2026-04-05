5 апреля в 25-м туре Первой лиги сыграют «Арсенал» и «Факел». Матч в Туле начнется в 16:00 (мск).

«Арсенал»

Команда Дмитрия Гунько с 35 очками занимает 9-е место в Первой лиге. «Арсенал» добыл 8 побед, 11 ничьих и потерпел 7 поражений, разница мячей – 36:31.

Последние результаты:

29.03.26 «Арсенал» – «Сокол» – 3:1;

22.03.26 СКА Хабаровск – «Арсенал» – 1:3;

15.03.26 «Урал» – «Арсенал» – 2:0.

«Факел»

«Факел» набрал 53 очка и возглавляет таблицу Первой лиги. Подопечные Олега Василенко добыли 16 побед, 5 ничьих и потерпели 4 поражения, разница мячей – 30:12.

Предыдущие результаты:

01.04.26 «Нефтехимик» – «Факел» – 0:2;

28.03.26 «Факел» – КАМАЗ – 0:0;

20.03.26 «Ротор» – «Факел» – 1:0.

Очные встречи

30.10.25 «Факел» – «Арсенал» – 2:3;

08.09.25 «Факел» – «Арсенал» – 1:0;

21.02.25 «Факел» – «Арсенал» – 1:1.

Прогноз на матч «Арсенал» – «Факел»

«Арсенал» еще не потерял шансов на попадание в четверку сильнейших – отставание составляет 4 очка. Однако для этого нужно набирать очки едва ли не в каждом туре, а «Факел» – сама надежность: лишь 12 пропущенных голов за 26 туров. Сомневаемся, что «канониры» пробьют эту стену – даже несмотря на их неплохую результативность.