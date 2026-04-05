«Арсенал» – «Факел»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 1.60

05 апреля 2026 9:06
Арсенал - Факел
05 апр. 2026, воскресенье 16:00 | Россия. PARI Первая лига, 27 тур
5 апреля в 25-м туре Первой лиги сыграют «Арсенал» и «Факел». Матч в Туле начнется в 16:00 (мск).

«Арсенал»

Команда Дмитрия Гунько с 35 очками занимает 9-е место в Первой лиге. «Арсенал» добыл 8 побед, 11 ничьих и потерпел 7 поражений, разница мячей – 36:31.

Последние результаты:

  • 29.03.26 «Арсенал» – «Сокол» – 3:1;
  • 22.03.26 СКА Хабаровск – «Арсенал» – 1:3;
  • 15.03.26 «Урал» – «Арсенал» – 2:0.

«Факел»

«Факел» набрал 53 очка и возглавляет таблицу Первой лиги. Подопечные Олега Василенко добыли 16 побед, 5 ничьих и потерпели 4 поражения, разница мячей – 30:12.

Предыдущие результаты:

  • 01.04.26 «Нефтехимик» – «Факел» – 0:2;
  • 28.03.26 «Факел» – КАМАЗ – 0:0;
  • 20.03.26 «Ротор» – «Факел» – 1:0.

Очные встречи

  • 30.10.25 «Факел» – «Арсенал» – 2:3;
  • 08.09.25 «Факел» – «Арсенал» – 1:0;
  • 21.02.25 «Факел» – «Арсенал» – 1:1.

Прогноз на матч «Арсенал» – «Факел»

«Арсенал» еще не потерял шансов на попадание в четверку сильнейших – отставание составляет 4 очка. Однако для этого нужно набирать очки едва ли не в каждом туре, а «Факел» – сама надежность: лишь 12 пропущенных голов за 26 туров. Сомневаемся, что «канониры» пробьют эту стену – даже несмотря на их неплохую результативность.

  • Прогноз – «обе забьют – нет» с кф. 1.60
  • Прогноз на точный счет – 0:1 с кф. 5.50.

Автор: Миронов Николай
Россия. PARI Первая лига Факел Арсенал
Другие прогнозы
14.04.2026
17:45
1.85
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Шабаб Аль-Ахли - Трактор
Победа «Шабаб Аль-Ахли»
14.04.2026
21:00
1.65
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Аль-Вахда - Аль-Иттихад
Обе забьют – да
14.04.2026
21:00
1.55
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Аль-Кадисия - Аль-Шабаб
Обе забьют – да
14.04.2026
22:00
1.80
Лига чемпионов, 1/4 финала
Атлетико - Барселона
Победа «Барселоны»
14.04.2026
22:00
1.58
Лига чемпионов, 1/4 финала
Ливерпуль - ПСЖ
«ПСЖ» не проиграет (X2) 
