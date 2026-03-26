Греция – Парагвай: прогноз и ставки на матч 27 марта 2026 с коэффициентом 1.90

26 марта 2026 9:20
Греция - Парагвай
27 мар. 2026, пятница 22:00 | Товарищеские матчи. Сборные
27 марта состоится товарищеский матч между сборными Греции и Парагвая. Хозяева имеют отличную статистику в товарищеских матчах, но пропускают много. Гости нестабильны, но способны забивать.

Греция

Греческая сборная подходит к матчу с хорошей статистикой в товарищеских встречах. Команда побеждает в 3 последних товарищеских матчах и забивает в 5 последних таких встречах. В последних пяти матчах во всех турнирах греки забили 5 голов (в среднем 1.00 за матч) и пропустили 11 (в среднем 2.20). Команда пропускает в 5 из 7 последних матчей.

Парагвай

Парагвайская сборная демонстрирует нестабильные результаты. В последних пяти матчах парагвайцы забили 6 голов (в среднем 1.20 за матч) и пропустили 7 (в среднем 1.40). Команда пропускает в 4 последних товарищеских матчах. В единственной личной встрече с Грецией Парагвай одержал победу (2:0).

Факты о командах:

Греция

  • Побеждает в 3 последних товарищеских матчах
  • Забивает в 5 последних товарищеских матчах
  • В последних 5 играх: 1.00 забито, 2.20 пропущено

Парагвай

  • Пропускает в 4 последних товарищеских матчах
  • В последних 5 играх: 1.20 забито, 1.40 пропущено
  • Победил Грецию 2:0 в единственной личной встрече

История личных встреч

В единственной личной встрече в 2010 году Парагвай обыграл Грецию со счетом 2:0.

Прогноз на матч Греция – Парагвай

Греция имеет хорошую статистику в товарищеских матчах (3 победы подряд, 5 матчей с забитыми голами), но оборона хозяев вызывает серьезные опасения – 2.20 пропущенных за последние 5 матчей. Греки будут играть на победу перед своими болельщиками.

Парагвай нестабилен, но способен забивать (1.20 гола за матч). Гости имеют психологическое преимущество после победы в единственной личной встрече и будут стремиться повторить успех.

Учитывая, что обе команды стабильно забивают, но при этом много пропускают, наиболее логичной выглядит ставка на обоюдные голы. Парагвай выглядит предпочтительнее с учетом исторической победы.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.90
  • Тотал голов больше 2.5

Автор: Гроховский Сергей
Другие прогнозы
27.03.2026
16:00
1.85
Товарищеские матчи. Сборные
Иран - Нигерия
Тотал голов меньше 2.5
27.03.2026
16:00
1.75
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея - Того
Победа Гвинеи
27.03.2026
19:30
1.40
Товарищеские матчи. Сборные
Россия - Никарагуа
Индивидуальный тотал России больше 2.5
27.03.2026
20:00
2.00
Товарищеские матчи. Сборные
Австрия - Гана
Фора (-1) на Австрию
27.03.2026
20:00
1.90
Товарищеские матчи. Сборные
Черногория - Андорра
Победа Черногории
27.03.2026
22:00
1.90
Товарищеские матчи. Сборные
Греция - Парагвай
Обе забьют — да
