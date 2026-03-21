22 марта состоится матч 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Астон Вилла» примет «Вест Хэм». Хозяева ведут борьбу за Лигу чемпионов, но переживают спад. Гости находятся в зоне вылета и отчаянно борются за выживание.

«Астон Вилла»

Бирмингемцы проводят сильный сезон, но в последнее время сбавили обороты. После 30 туров команда набрала 51 очко и занимает 4-е место, опережая преследователей на 2 очка. «Астон Вилла» проигрывает в 3 последних матчах АПЛ и пропускает в 4 последних играх чемпионата. В последних пяти матчах команда забила 5 голов (в среднем 1.00 за матч) и пропустила 9 (в среднем 1.80). Лучший бомбардир – Морган Роджерс, на счету которого 10 голов в 43 матчах.

«Вест Хэм»

Молотобойцы переживают тяжелый сезон и находятся в зоне вылета. После 30 туров команда набрала 29 очков и занимает 18-е место, отставая от спасительной строчки на 1 очко. «Вест Хэм» забивает в 3 последних матчах АПЛ и в 4 последних матчах во всех турнирах. В последних пяти матчах команда забила 6 голов (в среднем 1.20 за матч) и пропустила 8 (в среднем 1.60). Лучший бомбардир – Джеррод Боуэн, забивший 10 голов в 33 матчах.

Факти о командах:

«Астон Вилла»

История личных встреч

«Астон Вилла» имеет преимущество в противостоянии с «Вест Хэмом». Команда не проигрывает в 7 последних очных матчах и забивает в 7 последних встречах против этого соперника. При этом в гостях «Вест Хэм» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей у «Астон Виллы». Гости также стабильно забивают – в 13 последних очных матчах. В текущем сезоне 14 декабря 2025 года «Астон Вилла» на выезде обыграла «Вест Хэм» со счетом 3:2.

Прогноз на матч «Астон Вилла» – «Вест Хэм»

«Астон Вилла» переживает спад: три поражения подряд и проблемы в обороне (1.80 пропущенных за матч). Хозяевам срочно нужно прерывать черную полосу, чтобы сохранить место в зоне Лиги чемпионов. При этом атака команды работает с перебоями (всего 1.00 гола за игру).

«Вест Хэм» отчаянно борется за выживание и стабильно забивает в последних матчах. Гости имеют хорошую статистику в гостях у «Астон Виллы» и традиционно успешно играют в этом противостоянии. Оборона молотобойцев не идеальна (1.60 пропущенных), но они будут цепляться за очки.

Учитывая, что обе команды стабильно забивают в очных встречах, а «Астон Вилла» испытывает проблемы в обороне, наиболее логичной выглядит ставка на обоюдные голы. При этом хозяева вряд ли проиграют, учитывая их статус и мотивацию.

