Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Астон Вилла» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки на матч 22 марта 2026 с коэффициентом 1.90

21 марта 2026 10:36
Астон Вилла - Вест Хэм
22 мар. 2026, воскресенье 17:15 | Англия. Премьер-лига, 31 тур
Перейти в онлайн матча
1.68
Обе забьют — да
Сделать ставку

22 марта состоится матч 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Астон Вилла» примет «Вест Хэм». Хозяева ведут борьбу за Лигу чемпионов, но переживают спад. Гости находятся в зоне вылета и отчаянно борются за выживание.

«Астон Вилла»

Бирмингемцы проводят сильный сезон, но в последнее время сбавили обороты. После 30 туров команда набрала 51 очко и занимает 4-е место, опережая преследователей на 2 очка. «Астон Вилла» проигрывает в 3 последних матчах АПЛ и пропускает в 4 последних играх чемпионата. В последних пяти матчах команда забила 5 голов (в среднем 1.00 за матч) и пропустила 9 (в среднем 1.80). Лучший бомбардир – Морган Роджерс, на счету которого 10 голов в 43 матчах.

«Вест Хэм»

Молотобойцы переживают тяжелый сезон и находятся в зоне вылета. После 30 туров команда набрала 29 очков и занимает 18-е место, отставая от спасительной строчки на 1 очко. «Вест Хэм» забивает в 3 последних матчах АПЛ и в 4 последних матчах во всех турнирах. В последних пяти матчах команда забила 6 голов (в среднем 1.20 за матч) и пропустила 8 (в среднем 1.60). Лучший бомбардир – Джеррод Боуэн, забивший 10 голов в 33 матчах.

Факты о командах:

История личных встреч

«Астон Вилла» имеет преимущество в противостоянии с «Вест Хэмом». Команда не проигрывает в 7 последних очных матчах и забивает в 7 последних встречах против этого соперника. При этом в гостях «Вест Хэм» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей у «Астон Виллы». Гости также стабильно забивают – в 13 последних очных матчах. В текущем сезоне 14 декабря 2025 года «Астон Вилла» на выезде обыграла «Вест Хэм» со счетом 3:2.

Прогноз на матч «Астон Вилла» – «Вест Хэм»

«Астон Вилла» переживает спад: три поражения подряд и проблемы в обороне (1.80 пропущенных за матч). Хозяевам срочно нужно прерывать черную полосу, чтобы сохранить место в зоне Лиги чемпионов. При этом атака команды работает с перебоями (всего 1.00 гола за игру).

«Вест Хэм» отчаянно борется за выживание и стабильно забивает в последних матчах. Гости имеют хорошую статистику в гостях у «Астон Виллы» и традиционно успешно играют в этом противостоянии. Оборона молотобойцев не идеальна (1.60 пропущенных), но они будут цепляться за очки.

Учитывая, что обе команды стабильно забивают в очных встречах, а «Астон Вилла» испытывает проблемы в обороне, наиболее логичной выглядит ставка на обоюдные голы. При этом хозяева вряд ли проиграют, учитывая их статус и мотивацию.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.80
  • «Астон Вилла» не проиграет и тотал больше 2.5

Автор: Гроховский Сергей
Англия. Премьер-лига Вест Хэм Астон Вилла
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 