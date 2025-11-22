Введите ваш ник на сайте
«Эльче» – «Реал»: прогноз и ставки на матч 23 ноября 2025 с коэффициентом 2.02

22 ноября 2025 13:32
Эльче - Реал
23 нояб. 2025, воскресенье 23:00 | Испания. Примера, 13 тур
Перейти в онлайн матча
2.02
Ф2 (-1,5)
Сделать ставку

23 ноября в 13-м туре испанской Примеры сыграют «Эльче» и «Реал». Матч в Эльче начнется в 23:00 (мск).

«Эльче»

Команда Эдера Сарабии набрала 15 очков и находится на 11-й позиции в Примере. «Эльче» добыл 3 победы, 6 раз сыграл вничью и потерпел 3 поражения, разница мячей – 13:14.

Последние результаты «Эльче»:

  • 07.11.25 «Эльче» – «Реал Сосьедад» – 1:1;
  • 02.11.25 «Барселона» – «Эльче» – 3:1;
  • 29.10.25 «Лос Гаррес» – «Эльче» – 0:4.

«Реал»

«Реал» набрал 31 очко и занимает 1-е место. Подопечные Хаби Алонсо добыли 10 побед при 1 ничьей и 1 поражении, разница мячей – 26:10.

Предыдущие результаты «Реала»:

  • 09.11.25 «Райо Вальекано» – «Реал» – 0:0;
  • 04.11.25 «Ливерпуль» – «Реал» – 1:0;
  • 01.11.25 «Реал» – «Валенсия» – 4:0.

Очные встречи

  • 15.02.23 «Реал» – «Эльче» – 4:0;
  • 19.10.22 «Эльче» – «Реал» – 0:3;
  • 23.01.22 «Реал» – «Эльче» – 2:2;
  • 20.01.22 «Эльче» – «Реал» – 1:2;
  • 30.10.21 «Эльче» – «Реал» – 1:2.

Прогноз на матч «Эльче» – «Реал»

«Реал» подходит к матчу с отдохнувшим Мбаппе, который провел лишь 1 матч за сборную, и жгучим желанием реабилитироваться за последние результаты до международной паузы. «Эльче» еще не проигрывал дома в этом сезоне, но теперь, судя по всему, пришло время.

  • Прогноз – Ф2 (-1,5) с кф. 2.02.
  • Прогноз на точный счет – 0:2 с кф. 8.00.

2.02
Ф2 (-1,5)
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Испания. Примера Реал Эльче
18+
