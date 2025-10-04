5 октября в Самсуне на стадионе «19 мая» пройдeт матч 8-го тура турецкой Суперлиги, где «Самсунспор» примет «Фенербахче». Обе команды в хорошем игровом ритме и демонстрируют стабильную результативность, но между ними сохраняется заметный разрыв в классе и глубине состава.

«Самсунспор»

Хозяева уверенно начали сезон, занимая место в верхней части таблицы. Команда не проигрывает три тура подряд, а в Лиге конференций и вовсе одержала сенсационную победу над «Легией» в Варшаве (1:0). В последних пяти встречах коллектив забил семь голов, но продолжает испытывать проблемы в обороне – шесть пропущенных мячей за тот же период. Лидером атаки остаeтся Карло Хольсе, на счету которого три точных удара. Команда играет смело и активно, делает ставку на быстрые переходы и длинные передачи, что особенно эффективно дома.

«Фенербахче»

Команда продолжает бороться за лидерство в Суперлиге и успешно выступает в еврокубках. Победа над «Ниццей» (2:1) в Лиге Европы показала, что «Фенербахче» способен уверенно контролировать матч и на внутренней, и на международной арене. В чемпионате стамбульцы не проигрывают уже восемь матчей подряд, стабильно забивая хотя бы один гол. Юссеф Эн-Несири набрал отличную форму – четыре забитых мяча и высокая активность на втором этаже. При этом оборона команды не безупречна: за пять последних туров «Фенербахче» пропустил семь голов.

Факты о командах

«Самсунспор»

Не проигрывает в 3 последних матчах

В среднем: 1.40 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 3 матчах подряд

«Фенербахче»

Не проигрывает в 8 матчах подряд

В среднем: 1.60 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 7 матчах подряд

Прогноз на матч «Самсунспор» – «Фенербахче»

«Самсунспор» демонстрирует уверенный футбол и способен дать бой фавориту, особенно на своeм поле. Однако «Фенербахче» сейчас находится в более стабильной форме и имеет преимущество в классе. Гости регулярно забивают, но нередко дают играть и сопернику, что делает ставку на результативный футбол логичной. Матч, скорее всего, пройдет в открытой манере: «Самсунспор» будет активно использовать контратаки, а «Фенербахче» возьмeт мяч под контроль. Логично ожидать обмена голами и победы гостей за счeт большего опыта и качества исполнителей.

