Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Самсунспор» – «Фенербахче»: прогноз и ставки на матч 5 октября 2025 с коэффициентом 1.65

04 октября 2025 12:00
Самсунспор - Фенербахче
05 окт. 2025, воскресенье 20:00 | Турция. Суперлига, 8 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Победа «Фенербахче»
Сделать ставку

5 октября в Самсуне на стадионе «19 мая» пройдeт матч 8-го тура турецкой Суперлиги, где «Самсунспор» примет «Фенербахче». Обе команды в хорошем игровом ритме и демонстрируют стабильную результативность, но между ними сохраняется заметный разрыв в классе и глубине состава.

«Самсунспор»

Хозяева уверенно начали сезон, занимая место в верхней части таблицы. Команда не проигрывает три тура подряд, а в Лиге конференций и вовсе одержала сенсационную победу над «Легией» в Варшаве (1:0). В последних пяти встречах коллектив забил семь голов, но продолжает испытывать проблемы в обороне – шесть пропущенных мячей за тот же период. Лидером атаки остаeтся Карло Хольсе, на счету которого три точных удара. Команда играет смело и активно, делает ставку на быстрые переходы и длинные передачи, что особенно эффективно дома.

«Фенербахче»

Команда продолжает бороться за лидерство в Суперлиге и успешно выступает в еврокубках. Победа над «Ниццей» (2:1) в Лиге Европы показала, что «Фенербахче» способен уверенно контролировать матч и на внутренней, и на международной арене. В чемпионате стамбульцы не проигрывают уже восемь матчей подряд, стабильно забивая хотя бы один гол. Юссеф Эн-Несири набрал отличную форму – четыре забитых мяча и высокая активность на втором этаже. При этом оборона команды не безупречна: за пять последних туров «Фенербахче» пропустил семь голов.

Факты о командах

«Самсунспор»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах
  • В среднем: 1.40 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 3 матчах подряд

«Фенербахче»

  • Не проигрывает в 8 матчах подряд
  • В среднем: 1.60 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 7 матчах подряд

Прогноз на матч «Самсунспор» – «Фенербахче»

«Самсунспор» демонстрирует уверенный футбол и способен дать бой фавориту, особенно на своeм поле. Однако «Фенербахче» сейчас находится в более стабильной форме и имеет преимущество в классе. Гости регулярно забивают, но нередко дают играть и сопернику, что делает ставку на результативный футбол логичной. Матч, скорее всего, пройдет в открытой манере: «Самсунспор» будет активно использовать контратаки, а «Фенербахче» возьмeт мяч под контроль. Логично ожидать обмена голами и победы гостей за счeт большего опыта и качества исполнителей.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Фенербахче» – коэффициент 1.65
  • Обе забьют – коэффициент 1.75

1.65
Победа «Фенербахче»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Турция. Суперлига
Другие прогнозы
06.10.2025
19:30
1.80
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
КАМАЗ - Урал
Победа «Урала» с форой (0)
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 