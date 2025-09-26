Введите ваш ник на сайте
«МЛ Витебск» – «Славия-Мозырь»: прогноз и ставки на матч 27 сентября 2025 с коэффициентом 1.95

26 сентября 2025 11:54
МЛ Витебск - Славия-Мозырь
27 сент. 2025, суббота 20:00 | Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Перейти в онлайн матча
1.95
Победа «МЛ Витебска»
Сделать ставку

В 23-м туре чемпионата Беларуси лидер таблицы «МЛ Витебск» сыграет дома против третьей команды турнира «Славии-Мозырь». Матч обещает стать центральным в туре, поскольку встречаются коллективы из верхней части таблицы, находящиеся в разной игровой форме.

«МЛ Витебск»

Хозяева уверенно лидируют в Высшей лиге, набрав 52 очка. Ключевым козырем команды остаeтся стабильность на длинной дистанции: 16 побед и лучшая разница мячей (+25). Однако последние результаты тревожат: поражения от «Немана» (1:3), «Торпедо-БелАЗ» (0:1) и «Спартака» (0:5 в товарищеском матче) показывают спад. Лучший бомбардир Никита Баранок забил 4 мяча в 19 играх, но результативность команды упала – всего 4 гола за 5 матчей. При этом оборона также нестабильна, 9 пропущенных мячей за тот же период подтверждают наличие проблем в балансе игры.

«Славия-Мозырь»

Гости с 41 очком идут на третьем месте и остаются в числе претендентов на еврокубковую зону. Последние матчи выдались неровными: победы над «Слуцком» (2:0) и «Гомелем» (2:1) сменились поражениями от «Арсенала Дзержинск» и «Динамо Брест». Главная угроза в атаке – Андрей Соловей, оформивший 12 голов в 23 матчах и являющийся одним из лучших снайперов лиги. За 5 последних игр команда забила 5 мячей, а пропустила 6, что указывает на средние показатели в атаке и обороне.

Факты о командах

«МЛ Витебск»

  • Лидер чемпионата: 52 очка
  • Проиграл 3 последних матча
  • В среднем: 0.80 гола забито и 1.80 пропущено за 5 игр
  • Лучшая разница мячей в сезоне: +25

«Славия-Мозырь»

  • 3 место и 41 очко в таблице
  • В среднем: 1.00 гола забито и 1.20 пропущено за 5 игр
  • Андрей Соловей – 12 голов в сезоне
  • Пропустила 6 мячей в последних 5 играх

Личные встречи
100% (2)
0% (0)
0% (0)
4
Забитых мячей
0
2
В среднем за матч
0
2:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  0:2
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Славия-Мозырь
0 : 2
12.05.2025
МЛ Витебск
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Славия-Мозырь
0 : 2
27.07.2024
МЛ Витебск

Прогноз на матч «МЛ Витебск» – «Славия-Мозырь»

Игра станет важным экзаменом для лидера. «МЛ Витебск» обязан реагировать на неудачную серию и наверняка будет стремиться к активным действиям в атаке. «Славия-Мозырь» способна воспользоваться ошибками соперника в обороне, однако еe атакующий потенциал ограничен в сравнении с возможностями хозяев. С высокой вероятностью матч получится упорным, но лидер турнира за счeт более высокого класса должен прервать серию поражений и взять три очка. При этом результативность обеих команд позволяет ожидать голов с обеих сторон.

Рекомендованные ставки

  • Победа «МЛ Витебска» – коэффициент 1.95
  • Обе команды забьют – коэффициент 2.15

1.95
Победа «МЛ Витебска»
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Беларусь. Высшая лига Славия-Мозырь МЛ Витебск
