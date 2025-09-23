Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Леванте» – «Реал»: прогноз и ставки на матч 23 сентября 2025 с коэффициентом 9.50

23 сентября 2025 9:00
Леванте - Реал
23 сент. 2025, вторник 22:30 | Испания. Примера, 6 тур
Перейти в онлайн матча
9.50
Победа «Реала» со счетом 3:0
Сделать ставку

Во вторник, 23 сентября, в 6-м туре испанской Примеры сыграют «Леванте» и «Реал». Матч пройдет в Валенсии, начало – в 22:30 (мск).

«Леванте»

Команда Фелипе Миньямбреса находится на 16-й позиции в Примере, набрав 4 очка. «Леванте» добыл 1 победу, 1 раз сыграл вничью и потерпел 3 поражения, разница мячей – 9:9.

Последние результаты «Леванте» в Примере:

  • 20.09.25 «Жирона» – «Леванте» – 0:4;
  • 14.09.25 «Леванте» – «Бетис» – 2:2;
  • 29.08.25 «Эльче» – «Леванте» – 2:0.

«Реал»

«Реал» набрал 15 очков и занимает 1-е место в таблице. Подопечные Хаби Алонсо выиграли все 5 матчей в нынешнем сезоне при разницей мячей 10:2.

Предыдущие результаты «Реала»:

  • 20.09.25 «Реал» – «Эспаньол» – 2:0 Примера;
  • 16.09.25 «Реал» – «Марсель» – 2:1 Лига чемпионов;
  • 13.09.25 «Реал Сосьедад» – «Реал» – 1:2 Примера.

Очные встречи в Примере

  • 12.05.22 «Реал» – «Леванте» – 6:0;
  • 22.08.21 «Леванте» – «Реал» – 3:3;
  • 30.01.21 «Реал» – «Леванте» – 1:2;
  • 04.10.20 «Леванте» – «Реал» – 0:2;
  • 22.02.20 «Леванте» – «Реал» – 1:0.

Прогноз на матч «Леванте» – «Реал»

«Леванте» периодически огорчает «Реал», однако на данном этапе сезона подопечные Алонсо выглядят здорово и вряд ли готовы отдавать очки аутсайдеру. Прогноз – счет 0:3 с коэффициентом 9.50.

9.50
Победа «Реала» со счетом 3:0
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Испания. Примера Реал Леванте
Другие прогнозы
24.09.2025
12:00
7.00
Россия. Кубок, 4 раунд
СКА-Хабаровск - Родина
Ничья со счетом 1:1
24.09.2025
14:30
1.92
Россия. Кубок, 4 раунд
Велес - Ротор
Обе забьют
24.09.2025
15:00
1.63
Россия. Кубок, 4 раунд
Кубань Холдинг - Волга
Победа «Кубань Холдинг»
24.09.2025
15:00
8.50
Россия. Кубок, 4 раунд
Астрахань - Черноморец
Победа «Черноморца» со счетом 2:1
24.09.2025
16:00
1.78
Россия. Кубок, 4 раунд
Череповец - Шинник
Победа «Шинника»
24.09.2025
17:00
1.80
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Тобол - Ордабасы
Победа «Тобола»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 