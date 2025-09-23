23 сентября 2025 9:00
Леванте - Реал
23 сент. 2025, вторник 22:30 | Испания. Примера, 6 турПерейти в онлайн матча
Во вторник, 23 сентября, в 6-м туре испанской Примеры сыграют «Леванте» и «Реал». Матч пройдет в Валенсии, начало – в 22:30 (мск).
«Леванте»
Команда Фелипе Миньямбреса находится на 16-й позиции в Примере, набрав 4 очка. «Леванте» добыл 1 победу, 1 раз сыграл вничью и потерпел 3 поражения, разница мячей – 9:9.
Последние результаты «Леванте» в Примере:
- 20.09.25 «Жирона» – «Леванте» – 0:4;
- 14.09.25 «Леванте» – «Бетис» – 2:2;
- 29.08.25 «Эльче» – «Леванте» – 2:0.
«Реал»
«Реал» набрал 15 очков и занимает 1-е место в таблице. Подопечные Хаби Алонсо выиграли все 5 матчей в нынешнем сезоне при разницей мячей 10:2.
Предыдущие результаты «Реала»:
- 20.09.25 «Реал» – «Эспаньол» – 2:0 Примера;
- 16.09.25 «Реал» – «Марсель» – 2:1 Лига чемпионов;
- 13.09.25 «Реал Сосьедад» – «Реал» – 1:2 Примера.
Очные встречи в Примере
- 12.05.22 «Реал» – «Леванте» – 6:0;
- 22.08.21 «Леванте» – «Реал» – 3:3;
- 30.01.21 «Реал» – «Леванте» – 1:2;
- 04.10.20 «Леванте» – «Реал» – 0:2;
- 22.02.20 «Леванте» – «Реал» – 1:0.
Прогноз на матч «Леванте» – «Реал»
«Леванте» периодически огорчает «Реал», однако на данном этапе сезона подопечные Алонсо выглядят здорово и вряд ли готовы отдавать очки аутсайдеру. Прогноз – счет 0:3 с коэффициентом 9.50.
